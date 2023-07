Une fusillade à Philadelphie fait quatre morts et des enfants de 2 et 13 ans blessés dans le bain de sang du 4 juillet

Un homme armé lourdement armé portant un gilet pare-balles s’est livré à un saccage meurtrier à Philadelphie la nuit dernière, tuant quatre hommes et blessant deux enfants dans une fusillade de masse qui a secoué la ville.

Armé d’un fusil et d’une arme de poing de type AR, le suspect de 40 ans, qui n’a pas encore été nommé, a commencé à tirer sur des passants au hasard alors qu’il parcourait les rues du quartier largement résidentiel de Kingsessing pour plus de victimes à tuer.

Le tireur avait tenté de déjouer les flics en utilisant un scanner de police, mais dans les dix minutes suivant le lancement de sa violente fusillade, le tireur de masse a été arrêté par des policiers qui l’avaient poursuivi dans les rues alors qu’il ouvrait le feu.

La fusillade de masse, qui a eu lieu dans un rayon de deux par quatre pâtés de maisons vers 20h30 hier soir, a fait trois morts entre 20 et 59 ans. Un autre homme, âgé de 16 à 21 ans, a également été abattu. Deux autres victimes, âgées de 2 et 13 ans, ont été hospitalisées dans un état stable, ont indiqué les flics.

Les familles profitaient des festivités du 4 juillet dans les rues du quartier de Kingsessing lorsque le tireur a commencé à ouvrir le feu sur ses victimes sans méfiance.

Le tireur a été rapidement poursuivi et arrêté par les flics, qui ont découvert que le suspect était armé d’un fusil de type AR, d’une arme de poing et de plusieurs chargeurs dans son gilet pare-balles. Il portait également un scanner de police.

Une deuxième personne qui, selon les flics, avait « ramassé l’arme et riposté en direction du tireur » était également en garde à vue, a déclaré la commissaire de police Danielle Outlaw lors d’une conférence de presse tard dans la nuit.

« À ce stade, tout ce que nous savons, c’est que cette personne a décidé de quitter son domicile et de cibler des individus », a déclaré Outlaw, notant que le tireur n’avait apparemment aucun lien avec aucune des victimes.

Une brève vidéo de la caméra de sécurité montre le tireur marchant calmement dans la rue tout en tirant sur les gens avant que les agents qui interviennent ne poursuivent le suspect alors qu’il continuait à tirer.

Outlaw a déclaré qu’elle ne savait pas si le suspect tirait avec son fusil ou son arme de poing au moment où il a été poursuivi par des flics, mais a confirmé qu’il « tirait activement ». Elle a déclaré que les policiers avaient réussi à coincer le suspect dans la ruelle avant de lui ordonner de montrer ses mains et de l’arrêter.

«Dieu merci, nos officiers ont répondu aussi rapidement qu’ils l’ont fait. Je ne peux même pas décrire le niveau de bravoure et de courage qui a été démontré », a déclaré Outlaw.

Les officiers ont été signalés vers 20h30 et plusieurs appels de coups de feu sont venus du Kingsessing.

La police de Philadelphie a été dépêchée sur la 56e rue et Chester Avenue, où elle a trouvé plusieurs victimes, dont certaines ont été mortellement blessées.

Les policiers ont ensuite entendu plusieurs coups de feu plus loin dans la rue sur Kingsessing Avenue, où ils ont trouvé « plusieurs douilles ». Les flics ont avancé plus loin dans la rue avant d’entendre d’autres coups de feu dans la zone du bloc 1800 de la rue Frazier.

« À un moment donné, ils ont localisé le suspect et les agents ont pu le poursuivre à pied », a déclaré Outlaw. « Ils l’ont poursuivi de Kingsessing le long de Frazier Street à Springfield pendant que l’homme tirait. »

Les agents ont ensuite pu appréhender le suspect dans l’allée arrière du pâté de maisons 1600 de la rue Frazier et ont découvert qu’il était armé d’un fusil, d’une arme de poing, de plusieurs chargeurs et d’un scanner de police. Les policiers eux-mêmes n’ont tiré aucun coup de feu.

La porte-parole de la police, Jasmine Reilly, a déclaré au réseau que quatre victimes avaient été emmenées au Penn Presbyterian Medical Center et deux à l’hôpital pour enfants de Philadelphie.

Outlaw a déclaré lors d’une conférence de presse que les quatre victimes de la fusillade de masse étaient des hommes, dont le garçon de deux ans et le garçon de 13 ans. Une fusillade de masse est définie par le FBI comme un incident au cours duquel au moins quatre personnes sont assassinées avec une arme à feu.

Elle a décrit la scène comme couvrant une zone de deux blocs sur quatre et a déclaré qu’environ 50 douilles usagées avaient été trouvées.

« À ce stade, vous pouvez voir qu’il y a plusieurs scènes ici », a déclaré Outlaw. « Nous parcourons la zone pour en obtenir le plus possible, pour identifier des témoins, pour identifier où se trouvent les caméras et pour tout faire pour comprendre pourquoi. »

Trois des hommes décédés avaient entre 20 et 59 ans. Outlaw a déclaré que les flics n’avaient pas encore identifié la quatrième victime, mais pensaient qu’il pourrait avoir entre 16 et 21 ans.

Le maire de Philadelphie, Jim Kenney, un démocrate, a tweeté à propos de la fusillade environ deux heures plus tard.

« Horrifié par les informations faisant état d’une fusillade dans le sud-ouest de Philadelphie », a-t-il déclaré. « Mon cœur est avec les proches et les familles de toutes les personnes impliquées, et j’envoie mes prières aux victimes. »

« Mes sincères remerciements à @PhillyPolice pour leur réponse courageuse et l’arrestation réussie d’un suspect. »

La violence de Philadelphie est le 29e massacre du pays en 2023, le plus élevé jamais enregistré à cette époque de l’année.

Et le quartier de Kingsessing devient de plus en plus dangereux, disent les habitants.

« Ça empire », a déclaré Emma Hilton, 70 ans, qui vit dans le pâté de maisons 1600 de South 56th Street. Demandeur de Philadelphie. ‘Mes enfants [are] s’apprête à me sortir d’ici.

Elle a dit qu’avec des fusillades de masse à sa porte, elle envisage maintenant de déménager plus au sud pour être avec ses enfants. Ils ont essayé de la convaincre de le faire pendant des années.

« Cela n’a jamais été dans ce bloc », a déclaré Hilton, qui vit dans sa maison depuis 11 ans. ‘C’est vraiment devenu pire. Il est temps de partir.’

La fusillade de masse a eu lieu un jour après que des coups de feu ont éclaté lors d’un week-end férié fête de quartier à Baltimore, à environ 160 kilomètres au sud-ouest, tuant deux personnes et en blessant 28 autres. Les blessés dans cette fusillade étaient âgés de 13 à 32 ans, dont plus de la moitié étaient des mineurs, selon des responsables.

La violence de Philadelphie marque le 29e massacre du pays en 2023, selon un base de données maintenu par l’Associated Press et USA Today en partenariat avec la Northeastern University.

Jusqu’à présent cette année, le pays a connu le plus grand nombre jamais enregistré de massacres et de décès à ce jour en une seule année.

Il y a eu plus de 550 tueries de masse depuis 2006, selon la base de données, au cours desquelles au moins 2 900 personnes sont mortes et au moins 2 000 personnes ont été blessées.

La police enquête toujours sur la fusillade.