Une fusillade à Paris tue 3 personnes et en blesse d’autres pendant la saison chargée des achats de Noël

Une fusillade à Paris vendredi a tué trois personnes et en a blessé au moins trois autres dans un quartier animé avant le week-end de vacances.

La police parisienne a fermé une rue de boutiques et de restaurants dans le 10e arrondissement de Paris, près de la gare de l’Est. La rue bourdonnait d’acheteurs avant Noël, mais la police a conseillé aux acheteurs d’éviter le quartier.

“Nous marchions dans la rue et avons entendu des coups de feu”, a déclaré Ali Dalek, un témoin, à la BBC. “Nous nous sommes retournés et avons vu des gens courir à gauche et à droite, puis, cinq ou six minutes plus tard, parce que nous connaissons des gens qui travaillent au salon de coiffure, nous sommes entrés et nous avons vu qu’ils avaient arrêté un type – un vieil homme, âgé, grand.”

Les agents ont arrêté un suspect de 69 ans avec un casier judiciaire, y compris une arrestation pour avoir attaqué des migrants vivant dans des tentes. L’attaque précédente a eu lieu en décembre 2021, et on ne sait pas pourquoi il a été libéré, selon la BBC.

KEN DELAND: LA DISPARITION D’UN ÉTUDIANT AMÉRICAIN EN EUROPE “TOUJOURS FOU”, DIT LA FAMILLE

La police a appréhendé le suspect sans résistance et aurait trouvé l’arme utilisée lors de l’attaque, mais le suspect a été blessé au visage. Trois autres personnes sont allées à l’hôpital pour se faire soigner, dont l’une dans un état critique.

Alexandra Cordebard, maire du 10e arrondissement, a déclaré que “la véritable motivation de la fusillade reste floue”. La procureure de Paris, Laure Beccuau, a déclaré que les procureurs antiterroristes avaient été en contact avec les enquêteurs mais n’avaient indiqué aucun signe de mobile terroriste.

L’INCENDIE D’UN IMMEUBLE EN FRANCE FAIT 10 MORTS, DONT 5 ENFANTS

La police a plutôt envisagé un motif raciste possible pour la fusillade, car elle s’est produite près d’un centre culturel kurde. En 2013, trois militantes kurdes ont été abattues dans le même centre. Un citoyen turc a été accusé du meurtre, mais beaucoup soupçonnaient les services de renseignement turcs.

Une foule à proximité a accusé le criminel d’agir dans l’intérêt du président turc Recep Tayyip Erdogan, aux chants “Erdogan, terroriste” et “Etat turc, assassin” pendant que Cordebard parlait.

LE FBI EST INCAPABLE DE DÉTERMINER LE MOTIF DE LA TIR DU CENTRE COMMERCIAL DE L’INDIANA EN JUILLET CONTRAIGNÉE PAR UN HOMME PORTANT LÉGALEMENT UNE ARME DE POING

La fusillade a provoqué une protestation de la communauté kurde près du lieu de la fusillade et des manifestants se sont affrontés avec la police. Les trois victimes tuées dans la fusillade étaient d’origine kurde, a rapporté Sky News.

La maire de Paris, Anne Hidalgo, a été moins réservée dans ses déclarations, qualifiant plutôt le suspect de “militant d’extrême droite”.

“Les Kurdes, où qu’ils résident, doivent pouvoir vivre en paix et en sécurité”, a déclaré Hidalgo. “Plus que jamais, Paris est à leurs côtés en ces temps sombres.”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

L’Associated Press a contribué à ce rapport.