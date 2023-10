Une fusillade à l’université d’État de Morgan fait 5 blessés

Pour la deuxième fois en autant de mois, les étudiants d’un collège et d’une université historiquement noirs ont été victimes de violences armées actives.

L’Université d’État Morgan à Baltimore, dans le Maryland, a été le théâtre d’une fusillade massive mardi soir qui, selon le Soleil de Baltimore, a fait 5 blessés dont la vie n’est pas en danger. Alors que les étudiants et les familles quittaient un événement de retour, le couronnement de Monsieur et Miss Morgan State, le chaos a éclaté lorsque deux balles ont frappé les fenêtres à l’extérieur du bâtiment. Un étudiant nommé David a déclaré à un CNN station affiliée qu’il pensait au départ que les pops et les bangs étaient des feux d’artifice jusqu’à ce que…

« Puis une vraie peur s’est installée et j’ai réalisé… qu’il pouvait s’agir d’un tireur actif », a-t-il déclaré à la station. « Je ne savais pas ce qui se passait, j’ai juste commencé à craindre pour ma vie, comme tout le monde. »

Les cinq victimes par balle, quatre hommes et une femme, sont âgés de 18 à 22 ans.

Si les étudiants ont eu la chance d’échapper au traumatisme de la fusillade elle-même, la peur et la panique ont sans aucun doute surgi par la suite lorsque des policiers armés de fusils et d’équipements tactiques ont tenté de dégager les dortoirs où les adolescents avaient reçu l’ordre de s’abriter sur place…

Pouvez-vous imaginer vous cacher d’un tireur juste pour être tenu sous la menace d’une arme pendant qu’une équipe SWAT décide si VOUS êtes ou non le tireur ??

Tôt mercredi matin, le commissaire de police de Baltimore, Richard Worley, a tenu une conférence de presse pour informer le public de la situation. Il n’a pas voulu confirmer si les autorités soupçonnaient ou non qu’il y avait plus d’un tireur. Cependant, le conseiller municipal de Baltimore, Ryan Dorsey, a envoyé un tweet affirmant que la police lui avait dit que trois tireurs étaient présents.

Tous les cours sont annulés pour aujourd’hui et le président de l’université, David Wilson, a déclaré que les professeurs administratifs de l’école se réuniraient pour déterminer s’ils pouvaient ou non procéder aux retrouvailles pour le week-end.

Via Soleil de Baltimore:

« La Morgan State University ne se laissera pas dissuader », a déclaré Wilson. « Nous allons avancer, nous allons continuer sur notre lancée ici chez Morgan »

On dirait qu’il a déjà pris sa décision. Nous aurons plus de mises à jour sur tout ce qui concerne cette histoire à mesure que de plus amples informations seront disponibles.