Une fusillade à l’extérieur du parc national rappelle le fléau de la violence armée

WASHINGTON – Il n’a fallu que quelques secondes samedi soir pour que America’s Pastime se mélange à l’un des maux chroniques de l’Amérique.

Et ces quelques instants chaotiques juste avant 21h30 dans la capitale nationale, lorsque le baseball et la violence armée se sont retrouvés entremêlés, ont fait bien plus que suspendre le match Washington Nationals-San Diego Padres après qu’une salve de coups de feu à l’extérieur du Nationals Park a blessé trois personnes, dont une femme qui a assisté au match.

Cela a certainement révélé le meilleur des fans qui ont assisté au match, le personnel de sécurité qui les a gardés calmes alors que les tirs retentissaient mais le chaos a été minimisé, et les joueurs et entraîneurs des Padres et des Nationals, qui ont accueilli des étrangers dans le sanctuaire de leur pirogue et des pavillons au nom de la sécurité.

Pourtant, il a également exposé, dans un site censé être un sanctuaire pour les athlètes et les fans, l’effet engourdissant que des décennies de fusillades de masse et de violence armée ont eu sur les athlètes et les fans.

« Comme vous le savez tous, ce n’est pas seulement nous », a déclaré le manager des Nationals Dave Martinez dimanche matin, quelques heures après avoir aidé les fans à se mettre en sécurité et même dans son bureau. «Ça se passe partout.»

D’après les rapports de la police et des témoins oculaires, la fusillade de samedi n’était pas un acte prémédité et probablement sans rapport avec le match de football. La police de DC Metro a déclaré dimanche que des coups de feu avaient été tirés d’au moins un véhicule vers un autre – il est possible qu’un échange de coups de feu ait eu lieu – et ils recherchent une voiture impliquée dans la fusillade après en avoir récupéré une autre.

La fusillade est survenue un jour après que le district de Columbia a été secoué par le meurtre d’une fillette de 6 ans, Nyiah Courtney, qui a été abattue avec cinq adultes dans ce que la police a qualifié de fusillade en voiture dans le sud-est de DC.

« Notre ville a le cœur brisé », a déclaré samedi matin la maire Muriel Bowser.

Il s’agissait du 102e homicide dans le district cette année, au même rythme qu’à la même date en 2020, selon les données du MPD. Les causes complexes et profondément enracinées de ces meurtres ne peuvent pas être si facilement résumées, bien que le déplacement des résidents dans plusieurs quadrants de la ville ait augmenté, le taux d’homicides a également augmenté.

Samedi soir, cette violence a atterri aux portes du Nationals Park, un joyau financé par l’État dont les environs ont connu une aubaine en matière de développement – ​​rénovation urbaine pour certains, gentrification et déplacement pour d’autres.

Le fléau de la violence ne frappe pas souvent les Nationals ou nombre de leurs fans qui viennent dans le District des banlieues du Maryland ou de la Virginie. Martinez, qui vit près du stade et dirige les championnats nationaux depuis 2018, a dû se ressaisir alors qu’il défendait sa maison d’adoption.

« Vous savez, dit-il en s’arrêtant, j’aime cette ville. Cette ville est ma maison. Cela peut devenir fou. Nous savons tous que. Et nous voulons tous nous sentir en sécurité.

«Je peux vous dire qu’à l’intérieur de ce stade, je me sens plus en sécurité que jamais. Je fais vraiment. »

Les actions de Martinez, des joueurs et des fans reflètent des générations qui ont grandi dans un monde post-Columbine.

« Juste des êtres humains »

Dans les minutes entre les coups de feu et l’annonce publique notant leur origine et que s’abriter dans le stade était le plus sûr, la réaction instinctive des fans et des joueurs reflétait de manière assez concise une société dans laquelle les exercices de tir de masse pour les enfants de la maternelle sont la norme.

Certains fans sprinté pour la sortie du champ central. D’autres se sont immédiatement repliés sur leurs sièges. Ceux qui se trouvaient dans le sanctuaire des sièges des clubs et des restaurants du stade ont même renversé les tables pour créer des refuges plus sûrs.

Pour les joueurs, nombreux en famille dans les tribunes, c’était un simple réflexe : réunir et protéger.

« Les coups de feu se sont produits en une seconde ; vous avez entendu des tirs constants », a déclaré dimanche le voltigeur des Padres Wil Myers. « De là où nous étions, nous n’avons entendu aucun cri de la part des fans. Il a fallu un peu de temps pour se rendre compte qu’il s’agissait de coups de feu.

« Si nous avions entendu des cris, nous aurions tous su ce qui se passait. À ce stade, vous essayez d’entendre ce que les gens disent et faites vos démarches pour mettre les gens en sécurité dans ce cas. »

Les familles des Padres étaient assises derrière leur abri de la troisième base et donc à une distance décente du bruit des coups de feu, qui ont retenti près de l’entrée de la troisième base du stade. Ainsi, Myers, dont les parents ont assisté au match après avoir quitté leur domicile en Caroline du Nord, l’arrêt-court Fernando Tatis Jr. et le joueur de troisième but Manny Machado se sont rendus dans les gradins pour aider.

Famille, fans, étrangers – cela n’avait pas d’importance.

« La situation a changé immédiatement », a déclaré Tatis dimanche. « Il n’y a plus de joueur ni de fans. J’ai l’impression que tout le monde n’est que des gens.

« Juste des êtres humains là-bas. Il faut juste être en sécurité.

Tout bien considéré – la foule annoncée de 33 232 personnes, le chaos des coups de feu, la confusion initiale de son origine – la situation s’est rapidement calmée. Martinez a crédité le responsable de la sécurité de la MLB, Brian Sedgwick, d’avoir facilité le transfert des fans des tribunes aux pirogues; il dit qu’il existe des protocoles en place pour un tel incident, mais ceux-ci peuvent rapidement être perdus dans la brume de l’événement.

« Vous ne pensez même pas que cela va arriver, mais quand c’est le cas, c’est définitivement une situation différente », dit-il. « Vous avez 30 000 fans. Vous avez des agents de sécurité. Vous avez des vendeurs. Des tonnes de gens qui sont là-bas dont vous vous inquiétez.

« Hier, tout le monde dans ce stade, la sécurité, l’a très bien géré. Je remercie les fans d’avoir fait de leur mieux pour rester calmes. Ils étaient tous dans notre pirogue comme des sardines, et je voulais m’assurer qu’ils étaient en sécurité et à l’aise et ils savaient que cela nous importait.

« C’est ça. Je voulais juste que tout le monde soit en sécurité.

« Ça peut arriver n’importe où »

Les fans seraient d’accord. Ils se sont montrés forts pour la reprise du match de samedi et la matinée régulière prévue, sachant que la sécurité serait plus stricte – mais ont tout de même reçu des conseils non sollicités.

« Ma femme a dit, soyez prudent, soyez conscient de votre environnement », explique David Adesnik, résident de DC, qui a amené son fils de 6 ans au match. « C’est quelque chose que vous pourriez entendre marcher dans un endroit désert tard dans la nuit, pas dans un stade de baseball. »

La résidente de Bethesda, Kate Offutt, a passé une partie de la matinée à parcourir Facebook et à noter la nature surréaliste des événements de samedi, ce qui ne l’a pas dissuadée, ni son amie, d’assister à dimanche.

« Si quoi que ce soit, je pensais qu’aujourd’hui serait plus sûr que n’importe quel jour, même si mon mari a donné quelques conseils – se cacher et se couvrir », a déclaré Liz, une fan des Nationals de Bethesda qui a refusé de donner son nom de famille. « S’il s’agit d’une fusillade de masse, cela pourrait se produire au centre commercial, chez Wal-Mart, n’importe où. C’est une question de chance.

Elle et Offutt ont tous deux vécu la saga Beltway Sniper qui a paralysé la région de la capitale en 2002. Cela s’est produit trois ans après la fusillade dans l’école secondaire Columbine du Colorado, signe avant-coureur de deux décennies de fusillades de masse. Selon une base de données du Washington Post qui a suivi 189 fusillades de masse depuis 1966, 43 ou 25% ont eu lieu depuis 2016.

Les fusillades les plus meurtrières ont touché tangentiellement le baseball. La fusillade de 2018 au lycée Marjory Stoneman Douglas en Floride a incité le joueur de premier but des Cubs de Chicago Anthony Rizzo à retourner dans son alma mater pour une veillée. Les stars de Las Vegas, Kris Bryant et Bryce Harper, ont coupé une annonce d’intérêt public lors de leur série éliminatoire de 2017, qui est tombée après qu’un homme armé perché dans le complexe de Mandalay Bay a assassiné 59 personnes lors d’un festival de musique country sur le Strip.

La fusillade de samedi, bien que loin d’être aussi tragique, a suffi à perturber les rythmes quotidiens d’un sport et d’un passe-temps typiquement imperméables à de telles tragédies. C’était un rappel qui donne à réfléchir qu’il existe peu d’abris contre le fléau.

« J’espère que les fans reviendront et comprendront que, hé, cela se produit partout », a déclaré Martinez. « Malheureusement, c’est effrayant quand ça arrive. C’est près de nous.