Une fusillade à Half Moon Bay fait 7 morts et 1 blessé

Pour la deuxième fois en autant de jours, il y a eu une fusillade de masse en Californie, l’État dont les lois sur les armes à feu sont parmi les plus strictes d’Amérique.

Un homme de 67 ans nommé Chunli Zhao a été arrêté après avoir ouvert le feu sur deux pépinières distinctes dans le comté de San Mateo à Half Moon Bay selon Région de la baie NBC. Oui, les crèches, où les gens s’occupent des petits enfants

«C’étaient des ouvriers agricoles touchés ce soir. Il y avait des enfants sur les lieux de l’incident. C’est vraiment un incident déchirant dans notre communauté », a déclaré le superviseur Ray Mueller.

En fin de compte, sept personnes ont perdu la vie et Zhao a été arrêté par les adjoints du shérif de San Mateo quelques heures seulement après la découverte de quatre corps sur l’autoroute 92 et de trois autres sur l’autoroute Cabrillo sud.

Une arme de poing a été trouvée dans la voiture de Zhao lors de son arrestation, mais la police n’a pas encore déterminé le motif de cette tragédie sanglante. La seule véritable information qui a été publiée est que Zhao est un résident de Half Moon Bay.

Une autre fusillade de masse à Monterey Park, en Californie

Samedi, dix personnes ont été tuées et dix autres blessées lorsqu’un autre monsieur beaucoup plus âgé, Huu Can Tran, âgé de 72 ans, a ouvert le feu sur un studio de danse où les gens étaient rassemblés pour célébrer le Nouvel An lunaire. Aussi tragique que cela puisse paraître, encore plus de personnes auraient pu mourir sans la bravoure d’un homme du nom de Brandon Tsay qui a couru vers Tran et lui a arraché son arme.

La police a ensuite trouvé Tran assis à l’intérieur de sa camionnette. Quand ils sont arrivés sur les lieux, Tran s’est suicidé avec une blessure par balle auto-infligée.