Une fusillade à Chicago fait 9 blessés et 1 mort alors que la police recherche des hommes armés

CHICAGO – La police recherchait deux hommes qui ont ouvert le feu dans un quartier de South Side tôt samedi, tuant une femme et blessant neuf autres personnes.

Les 10 victimes se tenaient sur le trottoir du quartier de Chatham à Chicago lorsque les deux hommes se sont approchés vers 2 heures du matin, a indiqué la police.

Une femme de 29 ans a reçu une balle dans l’abdomen et le genou gauche et a été déclarée morte au centre médical de l’Université de Chicago, a annoncé la police.

Six hommes – 26, 27, 30, 32, 41 et 46 – étaient dans un état passable dans quatre hôpitaux de la région, a indiqué la police. Une femme de 34 ans et deux hommes de 23 ans étaient en bon état à l’hôpital et centre médical de Jackson Park, a indiqué la police.

L’incident n’est que le plus récent d’une série de fusillades cette année. Plus de 1 500 personnes ont été abattues à Chicago jusqu’à présent en 2020 – une augmentation de 18% par rapport à la même période l’année dernière, selon les données de la ville. Plus de 250 personnes sont mortes des suites de blessures par balle.

L’été dernier, dans le quartier voisin d’Auburn Gresham, 15 personnes ont été abattues lors d’un enterrement lors de ce qui a été la plus grande fusillade de masse de la ville de mémoire récente.