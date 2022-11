Une fusée chinoise s’effondre sur Terre, obligeant un pays à interrompre le trafic aérien

Un propulseur de fusée chinois a fait une rentrée incontrôlable dans l’atmosphère terrestre au-dessus de l’eau tôt vendredi, a confirmé le Space Command de l’armée américaine.

Le propulseur est le premier étage d’une fusée Longue Marche 5B qui a envoyé il y a quelques jours un gros module en orbite pour étendre la station spatiale chinoise de Tiangong.

“La fusée Longue Marche 5B # CZ5B de la République populaire de Chine est rentrée dans l’atmosphère au-dessus du centre-sud de l’océan Pacifique à 4 h 01 MDT/10 h 01 UTC le 11/4”, a tweeté vendredi le Commandement spatial américain.

#USSPACECOM peut confirmer la République populaire de Chine Long March 5B #CZ5B la fusée est rentrée dans l’atmosphère au-dessus du centre-sud de l’océan Pacifique à 4 h 01 MDT/10 h 01 UTC le 11/4. Pour plus de détails sur le lieu d’impact de la rentrée incontrôlée, nous vous renvoyons à nouveau au #RPC. — Commandement spatial américain (@US_SpaceCom) 4 novembre 2022

Le Long March 5B pèse plus de 20 tonnes métriques, mesure 10 étages et semble manquer de matériel pour effectuer une rentrée contrôlée et se diriger vers un splashdown sûr et planifié.

Au lieu de cela, le programme spatial chinois a jeté les dés que ce qui restait de la fusée, après qu’une grande partie ait brûlé dans l’atmosphère, atterrirait quelque part sur la majorité de la surface de la planète qui est soit inhabitée, soit couverte par l’océan.

Il semble que le pari ait réussi cette fois, mais dans le processus, la descente dramatique a provoqué un fermeture de 40 minutes d’une partie importante de l’espace aérien espagnol, entraînant des retards d’environ 300 vols, selon l’agence de presse Reuters. Il a également potentiellement éparpillé des débris dans une zone du Mexique.

Jonathan McDowell, astronome de Harvard et grand expert de tout ce qui est orbital, a noté que le morceau de débris spatiaux s’est probablement brisé alors qu’il filait au-dessus du Pacifique en direction du Mexique et que certains des débris ont peut-être atterri.

La déclaration de l’USSPACECOM à propos d’une double rentrée implique probablement que l’étage de la fusée tumbling s’est brisé en deux morceaux majeurs dans les premiers stades de la rentrée. La ligne rouge relie les deux emplacements de rentrée estimés ; certains débris auraient pu se rendre à Puerto Escondido à Oaxaca pic.twitter.com/0PnULMA0co —Jonathan McDowell (@planet4589) 4 novembre 2022

Il n’y a pas encore eu de rapports de débris sur le sol.

Si la fusée s’est brisée au-dessus du Pacifique, pourquoi y avait-il eu des inquiétudes à l’autre bout du monde en Espagne ? C’est parce que le point exact de rentrée est difficile à prévoir. L’objet errant se déplace à des milliers de kilomètres à l’heure alors qu’il entre en collision avec l’atmosphère et commence à ralentir tout en brûlant et en étant déchiqueté par le frottement.

Le reste de la fusée semble avoir traversé l’espace aérien espagnol sans incident et s’est désintégré 40 minutes plus tard – très, très loin.

⚠️ EUROCONTROL est réglementé avec le taux 0 en algunas areas del espacio aéreo español por la reentrada no controlada de basura espacial del cohete chino #CZ5B dans la péninsule.

Se esperan altas regulaciones y retrasos a lo largo del día de hoy. pic.twitter.com/QeCBEP8Fgt — Aeroinfo Barcelona-El Prat (@AeroinfoBCN) 4 novembre 2022

“L’incertitude quant à l’endroit où les gros débris finiront par atterrir présente un niveau de risque pour la sécurité humaine et les dommages matériels bien au-dessus des seuils communément acceptés”, a déclaré le Aerospace Corporation, qui suit les rentrées, a écrit dans un communiqué.

La fusée a été utilisée pour envoyer Mengtian, la troisième et dernière section de Tiangong, en orbite pour être installée lors d’un lancement qui a eu lieu lundi.

Des risques de rentrée similaires ont également été observés avec le lancement des deux modules précédents de la station spatiale Tiangong. Une fusée usée a atterri dans l’océan Indien le 8 mai 2021, et une autre s’est rompue au-dessus de la Malaisie, de l’Indonésie et des Philippines le 30 juillet 2022. En 2020, une mission Longue Marche 5B a également conduit à la chute de débris sur l’Afrique de l’Ouest.

La chute de débris spatiaux a endommagé des biens, mais il n’y a jamais eu de rapport de blessures ou de décès humains. La répartition de la population de la Terre fait qu’il est fort probable que tous les déchets qui se rendent de l’orbite à la surface se retrouvent soit dans l’océan, soit dans un endroit éloigné (rural L’Australie semble populaire).