Une fusée chinoise emmenant 3 à la station spatiale pour décoller mardi

BEIJING (AP) – Une fusée transportant trois astronautes pour terminer la construction de la station spatiale chinoise décollera mardi dans un contexte de concurrence accrue avec les États-Unis, a annoncé lundi le gouvernement.

L’équipage comprend un vétéran d’une mission spatiale de 2005 et deux astronautes pour la première fois, selon l’Agence spatiale chinoise habitée.

La mission Shenzhou-15 décollera du centre de lancement de satellites de Jiuquan au bord du désert de Gobi à 23h08 mardi soir, a indiqué l’agence. Une fusée porteuse Longue Marche-2F, le cheval de bataille standard de la Chine pour les missions avec équipage, sera utilisée pour la lancer dans l’espace, a-t-il déclaré.

La mission de six mois, commandée par Fei Junlong et composée de Deng Qingming et Zhang Lu, sera la dernière “de la phase de construction de la station spatiale chinoise”, a déclaré lundi à la presse un responsable de l’agence, Ji Qiming.

Fei, 57 ans, est un vétéran de la mission Shenzhou-6 de quatre jours en 2005, la deuxième fois que la Chine a envoyé un humain dans l’espace. Deng et Zhang effectuent leurs premiers vols spatiaux.

Le troisième et dernier module de la station s’est amarré à la station au début du mois, l’une des dernières étapes de l’effort de plus de dix ans de la Chine pour maintenir une présence constante en équipage en orbite.

Les astronautes se chevaucheront brièvement à bord de la station, nommée Tiangong, avec l’équipage précédent, arrivé début juin pour un séjour de six mois.

Après que le vaisseau spatial Shenzhou-15 aura effectué un amarrage automatisé avec le port avant des modules centraux de Tianhe, la station sera agrandie à sa taille maximale, avec trois modules et trois vaisseaux spatiaux pour une masse totale de près de 100 tonnes, a indiqué Ji.

Il sera également à capacité maximale pendant plusieurs jours. Tiangong a de la place pour accueillir six astronautes à la fois et le transfert prendra environ une semaine. Les missions précédentes vers la station spatiale ont duré environ 13 heures entre le décollage et l’amarrage.

L’année prochaine, la Chine prévoit de lancer le télescope spatial Xuntian, qui, bien qu’il ne fasse pas partie de Tiangong, orbitera en séquence avec la station et pourra s’y amarrer occasionnellement pour la maintenance.

Aucun autre ajout futur à la station spatiale n’a été annoncé publiquement.

La station chinoise permanente pèse environ 66 tonnes – une fraction de la Station spatiale internationale, qui a lancé son premier module en 1998 et pèse environ 465 tonnes.

Avec une durée de vie de 10 à 15 ans, Tiangong pourrait un jour devenir la seule station spatiale encore en service si la Station Spatiale Internationale adhère à son plan d’exploitation de 30 ans.

Le programme spatial avec équipage de la Chine a officiellement trois décennies cette année, mais il a vraiment démarré en 2003, lorsque la Chine est devenue le troisième pays après les États-Unis et la Russie à envoyer un humain dans l’espace en utilisant ses propres ressources.

Le programme est dirigé par l’aile militaire du Parti communiste au pouvoir, l’Armée populaire de libération, et s’est déroulé méthodiquement et presque entièrement sans soutien extérieur. Les États-Unis ont exclu la Chine de la Station spatiale internationale en raison des liens militaires de son programme.

La Chine a également enregistré des succès avec des missions sans équipage, et son programme d’exploration lunaire a généré un buzz médiatique l’année dernière lorsque son rover Yutu 2 a renvoyé des images de ce que certains ont décrit comme une “hutte mystérieuse” mais qui n’était très probablement qu’un rocher. Le rover est le premier à être placé sur la face cachée peu explorée de la lune.

La sonde chinoise Chang’e 5 a renvoyé des roches lunaires sur Terre pour la première fois depuis les années 1970 en décembre 2000 et un autre rover chinois est à la recherche de preuves de vie sur Mars. Les responsables envisagent également une mission avec équipage sur la lune.

Aucun calendrier n’a été proposé pour une mission lunaire avec équipage, alors même que la NASA poursuit son programme d’exploration lunaire Artemis qui vise à envoyer quatre astronautes autour de la lune en 2024 et à y faire atterrir des humains dès 2025.

Le programme spatial chinois a également suscité la controverse. Pékin a rejeté les plaintes selon lesquelles il aurait laissé des étages de fusées tomber sur Terre sans contrôle après que la NASA l’ait accusée de “ne pas respecter les normes responsables concernant leurs débris spatiaux” lorsque des parties d’une fusée chinoise ont atterri dans l’océan Indien.

Les capacités spatiales croissantes de la Chine figurent également dans la dernière stratégie de défense du Pentagone.

“En plus d’étendre ses forces conventionnelles, l’APL progresse et intègre rapidement ses capacités de guerre spatiale, de contre-espace, cyber, électronique et informationnelle pour soutenir son approche holistique de la guerre interarmées”, indique la stratégie.

Les États-Unis et la Chine sont en désaccord sur une série de questions, en particulier Taïwan autonome, que Pékin menace d’annexer par la force.

The Associated Press