Une fusée avec un engin d’atterrissage lunaire s’envole pour la première mission lunaire de la Russie en près de 50 ans

TALLINN, Estonie (AP) – Une fusée transportant un engin d’atterrissage lunaire a décollé vendredi lors de la première mission lunaire de la Russie en près de 50 ans, se précipitant pour atterrir sur le satellite terrestre devant un vaisseau spatial indien.

Le lancement depuis le port spatial russe Vostochny en Extrême-Orient de l’engin Luna-25 vers la Lune est le premier de la Russie depuis 1976, lorsqu’elle faisait partie de l’Union soviétique.

L’atterrisseur lunaire russe devrait atteindre la lune le 23 août, à peu près le même jour qu’un vaisseau indien qui a été lancé le 14 juillet. Le vaisseau spatial russe mettra environ 5,5 jours pour se rendre à proximité de la lune, puis passera de trois à sept jours en orbite à environ 100 kilomètres (62 miles) avant de se diriger vers la surface.

Seuls trois gouvernements ont réussi des alunissages réussis : l’Union soviétique, les États-Unis et la Chine. L’Inde et la Russie visent à être les premières à atterrir au pôle sud de la Lune.

Roscosmos, l’agence spatiale russe, a déclaré vouloir montrer que la Russie « est un État capable de livrer une charge utile sur la Lune » et « assurer l’accès garanti de la Russie à la surface de la Lune ».

« L’étude de la lune n’est pas le but », a déclaré Vitaly Egorov, un analyste spatial russe populaire. « L’objectif est la compétition politique entre deux superpuissances – la Chine et les États-Unis – et un certain nombre d’autres pays qui veulent également revendiquer le titre de superpuissance spatiale. »

Les sanctions imposées à la Russie après l’invasion de l’Ukraine lui rendent plus difficile l’accès à la technologie occidentale, ce qui a un impact sur son programme spatial. Le Luna-25 était initialement destiné à transporter un petit rover lunaire, mais cette idée a été abandonnée pour réduire le poids de l’engin pour une meilleure fiabilité, selon les analystes.

« L’électronique étrangère est plus légère, l’électronique domestique est plus lourde », a déclaré Egorov. « Alors que les scientifiques pourraient avoir pour tâche d’étudier l’eau lunaire, pour Roscosmos, la tâche principale est simplement d’atterrir sur la lune – de récupérer l’expertise soviétique perdue et d’apprendre à accomplir cette tâche dans une nouvelle ère. »

Le Luna-25 s’est lancé sans problème depuis le cosmodrome de Vostochny en Extrême-Orient russe, selon le flux vidéo de Roscosmos.

Le port spatial est un projet favori du président russe Vladimir Poutine et est essentiel à ses efforts pour faire de la Russie une superpuissance spatiale et déplacer les lancements russes du cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan.

Une précédente tentative indienne d’atterrir au pôle sud de la lune en 2019 s’est terminée lorsque l’atterrisseur s’est écrasé sur la surface de la lune.

Le pôle sud lunaire intéresse particulièrement les scientifiques, qui pensent que les cratères polaires ombragés en permanence pourraient contenir de l’eau. L’eau gelée dans les rochers pourrait être transformée par les futurs explorateurs en air et en carburant de fusée.

« La lune est en grande partie intacte et toute l’histoire de la lune est écrite sur son visage », a déclaré Ed Bloomer, astronome à l’Observatoire royal britannique de Greenwich. « Il est vierge et ne ressemble à rien de ce que vous obtenez sur Terre. C’est son propre laboratoire.“

Le Luna-25 doit prélever des échantillons de roche lunaire et de poussière. Les échantillons sont cruciaux pour comprendre l’environnement de la lune avant d’y construire une base, « sinon nous pourrions construire des choses et devoir les fermer six mois plus tard parce que tout a effectivement été sablé », a déclaré Bloomer.