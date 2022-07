Une fusée américaine explose quelques secondes après son lancement

Une fusée américaine Minotaur II + a explosé lors d’un lancement d’essai sur une base de la Force spatiale en Californie

Une fusée américaine Minotaur II+ a explosé à peine 11 secondes après avoir été tirée depuis la base spatiale californienne de Vandenberg tard mercredi soir, ont confirmé jeudi des responsables. L’explosion a provoqué un incendie, mais aucun blessé n’a été signalé à la base.

Le lanceur spatial du Minotaure était testé avant les plans de remplacement des missiles américains vieillissants Minuteman dans son arsenal ICBM. Plus précisément, il sera utilisé avec le missile LGM-35A Sentinel, actuellement en cours de développement.

Lire la suite Le Pentagone attribue à Northrop Grumman un contrat pour développer un ICBM de nouvelle génération de 85 milliards de dollars pour la mise à niveau de la triade nucléaire

Le lancement devait être le premier test du nouveau véhicule de rentrée Mk21A de l’Air Force, qui fait également partie de l’ICBM lGM-35A. Selon les responsables de l’Air Force, il était censé “démontrer les concepts de conception préliminaires et les technologies pertinentes dans des environnements opérationnels réalistes.”

Un comité d’examen d’enquête sera chargé de découvrir ce qui n’a pas fonctionné lors du lancement du test.

Le coût estimé de la mise à niveau et de la modernisation de la branche terrestre de la soi-disant triade nucléaire des États-Unis, représentée par les systèmes ICBM LGM-30 Minuteman III actuellement utilisés, est estimé à 100 milliards de dollars. Cependant, l’Air Force a insisté sur le fait que développer de nouveaux missiles est moins cher que d’essayer de moderniser le Minuteman, âgé de 50 ans.

LIRE LA SUITE: L’hystérie de Washington à propos de la menace de missiles hypersoniques chinois n’est qu’une excuse pour sa propre expansion militaire, selon Pékin

La mise à niveau nécessitera la mise à niveau et le remplacement des installations de lancement existantes, des systèmes d’alerte de missiles, des systèmes de communication, des infrastructures et d’autres technologies liées au nucléaire pour prendre en charge les ICBM Sentinel, et les missiles Minuteman seront mis hors service – deux processus coûteux.

Les nouveaux ICBM Sentinel devraient pouvoir transporter une charge utile de 475 kilotonnes, répartis entre un nombre inconnu d’ogives nucléaires W87, et sont conçus pour être lancés à partir d’installations souterraines et de systèmes de lancement mobiles. Ils sont censés être mis en service en 2029 et rester en service jusqu’en 2070.