Une fuite sur le Samsung Galaxy S25 Ultra pourrait avoir révélé les dimensions du produit phare – et il est plus fin que jamais

La série Samsung Galaxy S25 n’est pas attendue avant le début de l’année prochaine, mais nous avons déjà vu de nombreuses fuites autour de ces trois téléphones – et nous avons maintenant ce qui pourrait être les dimensions exactes du modèle Galaxy S25 Ultra.

Ces dimensions proviennent de la norme généralement fiable L’univers de glaceet mesureraient 162,8 mm x 77,6 mm x 8,2 mm. À titre de comparaison, le Samsung Galaxy S24 Ultra lancé en janvier 2024 a des dimensions de 162,3 mm x 79 mm x 8,6 mm.

Si ces chiffres sont exacts, le prochain Ultra sera plus fin que son prédécesseur – et sera même le modèle le plus fin de la série à ce jour. Il semble également qu’il sera plus haut et plus large que le modèle actuel, mais pas de beaucoup.

Ce n’est pas la première fois que l’on nous informe de la finesse du Galaxy S25 Ultra : une fuite précédente indiquait que le téléphone serait à la fois plus fin et plus léger que ses deux rivaux les plus en vue, le Pixel 9 Pro XL et le prochain iPhone 16 Pro Max.

Changement de forme

Laissez-moi me joindre à la fête. Taille annoncée du Samsung Galaxy S25 Ultra : 162,8 mm x 77,6 mm x 8,2 mm7 septembre 2024

Une partie du changement de dimensions pourrait être due au fait que le téléphone reviendra à un look plus arrondi. Le Galaxy S24 Ultra a des bords plats sur son écran, et s’éloigner de cela impliquera très probablement une modification des dimensions également.

Nous nous attendons également à une très petite augmentation de la taille de l’écran du Samsung Galaxy S25 Ultra : il se murmurerait qu’il passerait à 6,86 pouces, tandis que le Galaxy S24 Ultra arbore un écran de 6,8 pouces d’un coin à l’autre.

Il a également été question que le Galaxy S25 Ultra adopte une forme plus asymétrique de l’avant vers l’arrière, plus arrondie vers l’arrière. Cela devrait le rendre légèrement plus confortable dans la main que son prédécesseur.

Inscrivez-vous pour recevoir les dernières nouvelles, critiques, opinions, meilleures offres technologiques et plus encore.

Une autre rumeur dont nous avons entendu parler concerne une augmentation de la RAM jusqu’à 16 Go, bien que d’autres spécifications, notamment la capacité de la batterie et la vitesse de charge, soient censées être les mêmes que celles du modèle actuel. Nous devrions voir le téléphone faire ses débuts en janvier.