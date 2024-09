Une fuite sur la Nintendo Switch 2 révèle la conception et les spécifications possibles de la console de jeu portable

Nintendo n’a pas encore annoncé la Switch 2, mais la société a confirmé que l’annonce serait faite au cours de cet exercice financier. Cela signifie que la console portable de jeu de nouvelle génération devrait être officiellement dévoilée avant avril 2025. Une rumeur récente a également laissé entendre que la console était entrée dans la phase de production de masse, et avec cela, nous avons eu droit à une fuite d’usine.

Cette fuite provient d’un site de médias sociaux chinois non spécifié et montre la conception possible de la console de jeu portable. Comme l’a déclaré l’utilisateur qui l’a partagé sur le Subreddit sur les fuites et les rumeurs liées aux jeux vidéo Selon la source qui a partagé les images, un ouvrier d’usine, il semblerait que l’accord de confidentialité ait expiré. Quoi qu’il en soit, toutes les fuites doivent être prises avec des pincettes, et il en va de même pour celle-ci.