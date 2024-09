Une fuite sur la Galaxy Tab S10 pourrait tout révéler sur elle et son IA

Ce que vous devez savoir

Une énorme quantité d’informations divulguées concernant les Galaxy Tab S10 Plus et Ultra n’a peut-être rien laissé à Samsung pour se moquer.

Selon les rumeurs, le modèle Ultra serait doté d’un écran de 14,6 pouces avec un S Pen, d’un objectif principal de 13 MP et d’un objectif ultra-large de 8 MP sur son panneau arrière.

Les rumeurs affirment que les appareils conserveront les mêmes capacités de batterie que la série Tab S9 et qu’ils pourraient être commercialisés en « Moonstone Gray » et « Platinum Silver ».

Les tablettes pourraient être lancées en octobre aux côtés du Galaxy S24 FE.

Nous sommes peut-être à l’aube de la sortie de la prochaine Galaxy Tab de Samsung, mais la dernière série de fuites pourrait nous dire tout ce que nous avons besoin de savoir.

Informations obtenues par Titres Android Le Galaxy Tab S10 Ultra commence avec la Galaxy Tab S10 Ultra, qui pourrait être dotée d’un écran de 14,6 pouces. Les rumeurs affirment qu’il s’agira d’un écran AMOLED 2X « antireflet » ; cependant, son taux de rafraîchissement proposé est inconnu. La Tab S9 Ultra propose un écran Super AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, nous aurons donc peut-être droit à une mise à niveau.

En parlant du passé, la rumeur veut que la Tab S10 Ultra présente un design similaire à celui de son prédécesseur. Les images divulguées suggèrent qu’elle conservera cette encoche au milieu supérieur de son écran, abritant l’objectif selfie. De plus, la publication affirme que la prochaine itération arborera des « bordures plus fines ».

Il est difficile de discerner la vérité à travers les rendus, ce qui signifie que nous devrons attendre une fois que nous l’aurons en main.

Selon certaines rumeurs, la Tab S10 Ultra serait dotée d’un capteur photo principal de 13 MP et d’un objectif ultra-large de 8 MP pour sa double matrice. On soupçonne que l’avant poursuivra la tendance de Samsung avec des objectifs doubles de 12 MP (grand angle et ultra-large) comme l’année dernière.

La tablette serait dotée de 16 Go de RAM et d’un maximum de 1 To de stockage. Les rumeurs suggèrent que les consommateurs peuvent « étendre » le stockage de l’appareil. La Tab S9 Ultra pourrait également le faire, à condition d’avoir une carte microSD à portée de main. De plus, une batterie de 11 200 mAh pourrait accueillir les consommateurs, ce qui signifie qu’il est peu probable que nous assistions à un changement dans ce domaine.

Les consommateurs pourront trouver la tablette disponible dans les coloris « Moonstone Gray » et « Platinum Silver ».

Image 1 de 4 (Crédit image : Android Headlines) (Crédit image : Android Headlines) (Crédit image : Android Headlines) (Crédit image : Android Headlines)

D’autre part, les fuites se concentrent sur la Tab S10 Plus, qui pourrait être lancée avec un écran Dynamic AMOLED 2X « antireflet » plus petit de 12,4 pouces. La batterie de cette tablette arriverait sur le marché avec une capacité de 10 090 mAh comme la variante S9. Les similitudes continuent puisque le rapport indique que les utilisateurs pourraient voir jusqu’à 512 Go de stockage et seulement 12 Go de RAM.

Similaire au modèle Ultra proposé, la Tab S10 Plus semble coller au design du S9. De plus, des rumeurs prétendent que les caméras du S10 Plus resteront similaires à celles de l’option Ultra. La différence réside dans la caméra selfie, qui serait un objectif unique de 12 MP.

Selon certaines spéculations, les modèles Plus et Ultra bénéficieront d’un indice IP68 contre la poussière et l’eau et partageront les mêmes choix de couleurs.

Il ne fait aucun doute que le duo Galaxy Tab S10 arrivera sans Les fonctionnalités de Galaxy AI, notamment suite à une fuite récente d’une image de ses capacités de transcription. Les fuites actuelles apportent encore plus d’informations, suggérant que les tablettes seront capables de faire des recherches circulaires, d’assister aux notes, d’assister au dessin, d’assister à la photo, d’interpréter, de traduire en direct et d’assister au chat.

Une autre rumeur de la semaine dernière évoque la possibilité que Samsung mette à niveau les accessoires de clavier de sa prochaine série avec une « touche Galaxy AI ». Avec l’arrivée de One UI 6.1.1 sur les appareils, les fonctionnalités d’IA annoncées aux côtés de ce raccourci rapide semblent plausibles. On ne sait pas encore comment cette touche AI ​​fonctionnerait et si les utilisateurs peuvent personnaliser les fonctionnalités qu’ils souhaitent voir apparaître lorsqu’ils y appuient.