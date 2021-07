Une fuite révèle que l’iPhone 2021 avait un affichage permanent similaire à l’Apple Watch

Le prochain iPhone d’APPLE pourrait avoir un affichage permanent qui fonctionne de la même manière que celui d’une Apple Watch, avec des rumeurs selon lesquelles le téléphone aura une meilleure autonomie de la batterie et un meilleur enregistrement vidéo.

Les rumeurs selon lesquelles la prochaine édition de l’iPhone aura un affichage permanent circulent depuis des années, mais celle-ci pourrait s’avérer être la bonne solution.

Le nouvel iPhone d’Apple pourrait avoir un affichage permanent Crédit : Getty – Contributeur

Mark Gurman de Bloomberg a écrit que l’iPhone 2021 sera probablement doté d’un affichage permanent semblable à l’Apple Watch de l’entreprise, et de ce que les téléphones Android se vantent depuis un certain temps.

Les téléphones seront également dotés d’une autonomie de batterie améliorée, d’une encoche plus petite sur l’écran, d’un meilleur enregistrement vidéo, d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz et d’une puce A15 plus rapide.

Plus tôt cette année, il a été dit qu’Apple utiliserait des panneaux similaires utilisés dans ses montres pour téléphones.

Cette technologie, un panneau d’oxyde polycristallin à basse température (LTPO), permettra aux iPhones d’avoir un affichage permanent.

La technologie sera prise sur les montres Apple Crédit : AFP

Les panneaux permettent aux montres Apple de rafraîchir ses écrans tout en préservant la durée de vie de la batterie, ce qui a été un obstacle majeur aux téléphones dotés d’une telle technologie en premier lieu.

Bloomberg a précédemment signalé qu' »au moins un » des quatre prochains iPhones aura un affichage permanent.

De même, Apple annoncera probablement de nouveaux MacBook Pro « entre septembre et novembre au plus tard », a rapporté Gurman.