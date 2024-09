Une fuite révèle le nouveau design présumé de l’îlot de caméra du OnePlus 13

OnePlus devrait bientôt lancer son nouveau téléphone phare, qui sera alimenté par le Snapdragon 8 Gen 4. Il n’y a pas encore de détails officiels sur le smartphone, mais le OnePlus 13 devrait être lancé en Chine juste après Qualcomm annonce la puce de nouvelle génération.

La société n’a pas non plus révélé de photos officielles du prochain flagship, mais Digital Chat Station, un informateur fiable, rapporte que le OnePlus 13 sera doté d’un îlot de caméra redessiné. Plus précisément, l’informateur a partagé une image qui montre une disposition de caméra différente de celle du OnePlus 12.