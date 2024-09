Une fuite présumée de la Nintendo Switch 2 montre un écran de 8 pouces et des Joy-Cons magnétiques

Des images présumées de ce qui pourrait être le successeur de la Nintendo Switch sont apparues en ligne. Les rendus, d’abord repérés sur Weibo, puis repartagés sur Redditprésente un appareil plus grand avec un écran de 8 pouces, des Joy-Cons magnétiques et des ports USB-C en haut et en bas.

Il convient de noter que l’auteur de l’article sur Reddit indique désormais qu’il a reçu un modèle de coque d’un fabricant d’accessoires « à grands frais » et qu’il l’a rétro-conçu pour créer un modèle CAO.

De plus, la fuite indique que la Switch aura 12 Go de RAM, un port HDMI 2.1 et 256 Go de stockage interne. Malgré le fait que la fuite semble fausse, Chronique des jeux vidéo Une source, qui a été informée des plans de Nintendo, affirme que ceux-ci correspondent à ce que la société a dit à ses partenaires.

Un résumé de la prétendue fuite d’images de Switch 2 d’aujourd’hui. (1/3) pic.twitter.com/Z4rfSGz4WQ — Andy Robinson (@Andy_VGC) 18 septembre 2024

Selon certaines rumeurs, la prochaine Nintendo Switch serait dotée d’un écran LCD au lieu d’un écran OLED pour maintenir les prix bas. Cependant, la nouvelle station d’accueil serait compatible avec la résolution 4K.

VGC Selon les informations de la société, l’appareil sera annoncé avant la fin de l’année fiscale en cours, qui se termine le 31 mars. Cependant, ne vous attendez pas à une sortie complète avant avril 2025.

Crédits photo : Reddit

Source: Reddit, Chroniques des jeux vidéo