Une fuite montre que le bouton Capture est dans l’image

L’iPhone 16 est dans environ huit mois. Mais je pense déjà que nous avons une assez bonne idée de ce qui va arriver chez Apple cette année. Nous examinons toujours quatre modèles d’iPhone faisant partie de la famille 2024. Mais nous verrons quelques changements majeurs en matière de conception cette année.

Tout d’abord, les iPhone 16 Pro seront légèrement plus grands qu’avant. Apple souhaite ajouter cette année l’objectif tétraprisme introduit avec l’iPhone 15 Pro Max aux deux versions Pro.

En plus de cela, toutes les variantes de l’iPhone 16 seront censées comporter un tout nouveau bouton Capture. Il sera placé sur le côté droit, sous le bouton d’alimentation. Les rumeurs disent que le bouton Capture sera lié à l’appareil photo. J’ai déjà expliqué pourquoi il pourrait s’agir d’une mise à niveau iPhone plus importante que l’USB-C pour moi.

Une nouvelle fuite nous donne un aperçu des plans de conception d’Apple pour l’iPhone, car divers prototypes d’iPhone 16 Pro ont apparemment fuité. Apple joue avec différentes formes et tailles de boutons, mais une chose semble claire. Le bouton Capture est tout à fait dans l’image.

Technologie. Divertissement. Science. Votre boîte de réception. Inscrivez-vous pour recevoir les actualités technologiques et de divertissement les plus intéressantes. En m’inscrivant, j’accepte le Conditions d’utilisation et j’ai examiné les Avis de confidentialité.

La plupart des détails du bouton Capture de l’iPhone 16 ont été divulgués MacRumeurs plus tôt cette année. Le blog a obtenu des informations sur l’étape Proto 2 du cycle de développement de l’iPhone 16 Pro, détaillant quatre idées de conception différentes pour la série iPhone 16.

Apple a testé des boutons d’action petits et grands, un bouton de volume unifié et différents types de boutons d’action et de capture. La conception actuelle de l’iPhone 16 comporterait des boutons de volume séparés avec un petit bouton d’action et un bouton de capture affleurant le cadre.

Voici les différentes itérations de conception de l’iPhone 16 Pro d’Apple :

Bouton de volume unifié avec petit bouton d’action

Bouton de volume unifié avec grand bouton d’action et nouveau bouton de capture

Boutons de volume séparés avec un grand bouton d’action et un bouton de capture au ras du cadre (maquette ci-dessous)

Boutons de volume séparés avec petit bouton d’action et bouton de capture au ras du cadre (actuel)

Une maquette montre une idée de conception pour l’iPhone 16 Pro qui comporte un bouton d’action plus grand au-dessus des touches de volume. Source des images : MacRumeurs

Selon MacRumeurs, Apple a exploré l’idée de rendre les boutons Action et Capture capacitifs. Une telle conception signifierait que les deux boutons affleureraient le cadre de l’iPhone. Ils seraient dotés d’une technologie de capteur de force.

Le dernier design de l’iPhone 16 Pro d’Apple comprend un bouton d’action à peu près aussi gros que l’iPhone 15 Pro. Le bouton Capture peut continuer à être capacitif, au ras du cadre.

Alors que les informations MacRumeurs Si les résultats obtenus sont peut-être exacts, Apple a encore le temps de finaliser le design des boutons de l’iPhone 16. Il n’est pas garanti que l’une des implémentations ci-dessus figurera dans la conception finale.

Je soulignerai également que tous les modèles d’iPhone 16 devraient comporter des boutons Action et Capture. C’est ce qu’ont dit des fuites précédentes. Malheureusement, nous n’avons pas de photos montrant les prototypes de conception mentionnés ci-dessus.

Mais il semble que le bouton Capture joue un rôle important dans la future expérience iPhone d’Apple. Il est probable qu’Apple développe également des fonctionnalités logicielles pour le bouton, mais ce n’est que spéculation. Ce sont des fonctionnalités que nous n’apprendrons pas avant la mi-septembre, lorsque Apple organisera son événement de lancement de l’iPhone 16.