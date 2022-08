Une fuite montre des rendus spéculatifs de la série Huawei Mate 50, parle des spécifications

Le calendrier de lancement de Huawei est devenu irrégulier, mais la société a confirmé qu’elle prévoyait de lancer éventuellement la série Mate 50. La dernière fuite sur le sujet montre des rendus pour les trois téléphones principaux et une nouvelle tablette, ainsi qu’une collection de spécifications supposées. Notez que ceux-ci sont hautement spéculatifs et pourraient s’avérer être un vœu pieux.

Les Huawei Mate 50, Mate 50 Pro et Mate 50 RS sont répertoriés avec une puce Snapdragon 8 Gen 1 (au lieu du Snapdragon 888), bien que toujours limités à la seule connectivité 4G. Le modèle Pro aura probablement un moyen de contourner cela avec un boîtier 5G, similaire à celui du P50 Pro, le RS aura une solution similaire. Les modèles Pro et RS embarqueront 12 Go de RAM et 28/256/512 Go de stockage, le vanilla Mate 50 descendra à 8 Go de RAM et 128/256 Go de stockage.











Huawei Compagnon 50 • Huawei Compagnon 50 Pro • Huawei Compagnon 50 RS

Les téléphones comporteraient également un NPU de HiSilicon pour le traitement XMAGE, un remplacement interne de la technologie de caméra co-développée avec Leica.

En parlant de l’appareil photo, on dit qu’il comporte une ouverture commutable – f/1.4 et f/4 – pour la caméra principale de 50MP. Sur le Mate 50 Pro et le Mate 50 RS, cela devrait être un IMX800, sur le modèle vanille, ce devrait être l’IMX766 à la place. Les trois modèles devraient avoir un téléobjectif, mais ses spécifications ne sont pas claires, il en va de même pour l’ultra large. Quant à la caméra selfie, ce sera une unité 13MP avec un capteur 3D pour le déverrouillage du visage sur les modèles Pro et RS.

Les trois téléphones devraient utiliser une charge rapide de 66 W pour les batteries de 4 500 mAh sur les Pro et RS (plus la charge sans fil), 4 400 mAh sur le modèle vanille.









Spécifications supposées pour la série Huawei Mate 50 • Traduction automatique

Le trio Mate 50 aura des écrans AMOLED fabriqués par BOE, selon les rumeurs. Le Pro et le RS obtiendraient des écrans LTPO incurvés de 6,78 pouces à 120 Hz (1 212 x 2 612 px), le modèle vanille un écran LTPS plat à 90 Hz (1 225 x 2 800 px, la taille n’est pas tout à fait claire).

Le modèle Huawei 50 RS aura un corps en céramique comme principal argument de vente, les deux autres auront une construction en sandwich en métal et verre.

Les spécifications supposées incluent un quatrième modèle, le Huawei Mate 50E, qui est similaire au modèle vanille, sauf qu’il utilisera le chipset Snapdragon 778G (à nouveau limité à la connectivité 4G).

La fuite montre également un Huawei MatePad Pro 12,4″, une version plus grande du MatePad Pro 11″ de juillet. Il y a peu de spécifications pour celui-ci, mais une image montre la date de dévoilement – le 7 septembre, les ventes le 9 – et les prix. Il commence à 4 000 CNY (590 $/580 €/47 000 ₹) pour un modèle Wi-Fi de 128 Go (l’ardoise 11 pouces a commencé à 3 300 CNY). Les seules spécifications répertoriées sur l’image décrivent un écran OLED de 12,4 pouces (120 Hz, 1 000 nits), une construction mince de 4,9 mm d’épaisseur et « plus de 200 applications PC » (il pourrait s’agir d’une nouvelle fonctionnalité HarmonyOS).









Fuite des détails du Huawei MatePad Pro 12.4″

On ne sait pas quel chipset sera utilisé pour celui-ci, mais il est divisé en un modèle de base et une édition Performance. Le 11″ Pro avait deux versions – une avec un Snapdragon 888 et une avec un 870, nous verrons probablement quelque chose de similaire avec la tablette 12,4″. La troisième version répertoriée propose une connectivité sans fil, 4G uniquement si nous devions deviner.

Huawei dévoilera-t-il la série Mate 50 aux côtés du MatePad Pro 12,4″ le mois prochain ? C’est possible, mais il y a eu relativement peu de fuites sur les Mates jusqu’à présent, donc c’est loin d’être garanti. Encore une fois, toutes ces informations pourraient s’avérer peu fiables – nous aurons une meilleure idée de sa validité en septembre lorsque nous verrons si les détails du MatePad sont confirmés.

La source (en chinois) | Passant par