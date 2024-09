Une fuite met en lumière l’extérieur élancé du Samsung Galaxy S25 Ultra

Principaux points à retenir Le prochain Galaxy S25 Ultra pourrait n’avoir qu’une épaisseur de 8,2 mm, ce qui le rendrait nettement plus fin que ses prédécesseurs.

Samsung devrait également réduire la largeur du flagship Ultra tout en augmentant légèrement sa hauteur, rendant ainsi l’appareil plus facile à tenir.

Le Galaxy S25 Ultra devrait être doté d’une mise à niveau de l’appareil photo sous la forme d’un nouveau capteur téléobjectif de 50 MP tout en conservant la capacité de la batterie et les vitesses de charge du Galaxy S24 Ultra.











La série Samsung Galaxy S25 n’est pas encore lancée avant quelques mois. Mais cela n’empêche pas le cycle de fuites de révéler de petites informations sur la prochaine gamme de smartphones phares. Le modèle Ultra premium sera un objectif clé pour le fabricant, et nous avons déjà appris qu’il pourrait être plus fin que le Pixel 9 Pro XL et l’iPhone 16 Pro Max qui n’a pas encore été lancé. Aujourd’hui, une source familière de fuites, Ice Universe, a fait la lumière sur les dimensions de l’appareil.

Dans un X/Twitter poste au cours du week-end, Ice Universe a suggéré que le Galaxy S25 Ultra serait 8,2 mm mince, nettement inférieur à celui du Galaxy S24 Ultra 8,6 mm cadre. Pendant ce temps, à 162,8 mmil est également plus grand que le flagship Ultra actuel (162,3 mm). D’autre part, la largeur globale a été réduite de 79 mm à 77,6 mm avec le prochain modèle Ultra, qui s’aligne sur la révélation précédente d’Ice Universe.





Pour illustrer l’évolution des flagships Galaxy, Ice Universe a présenté les dimensions de tous les flagships Ultra depuis le Galaxy S20 Ultra. Si ces rapports se confirment, cela confirmerait que Samsung retourne à la planche à dessin pour son flagship début 2025, compte tenu de certaines critiques concernant le fait que le Galaxy S24 Ultra soit inconfortable à tenir.





Que savons-nous d’autre sur le Galaxy S25 ?

Une maquette non officielle comparant le Galaxy S24 Ultra et le Galaxy S25 Ultra





Bien que nous ayons reçu de nombreuses informations sur les améliorations de conception du Galaxy S25 Ultra, des rapports contradictoires ont été publiés sur le chipset que Samsung choisirait pour alimenter le produit phare. Une première rumeur présentait l’Exynos 2500 comme l’un des prétendants, tandis qu’une autre mentionnait même que MediaTek serait dans le mix.

Mais si un rapport du début du mois est exact, la société mettra tous ses œufs dans le panier de Qualcomm pour «maximiser » Performances de l’IA sur la nouvelle série phare. Le Galaxy S25 Ultra serait également doté d’une importante mise à niveau de l’appareil photo, notamment un nouveau capteur téléobjectif 3x de 50 MP. Samsung conservera probablement la même capacité de batterie et le même rythme de charge que le Galaxy S24 Ultra, cependant.

Dire que les prochains mois seront chargés pour la division mobile de Samsung serait un euphémisme. Même si le Galaxy S25 n’est pas encore disponible, la société devrait bientôt sortir le Galaxy S24 FE, suivi de la série Galaxy Tab S10. Ensuite, d’ici janvier, la société se préparera pour son événement Unpacked de début d’année pour révéler la série Galaxy S25.