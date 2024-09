Une fuite massive sur la série Galaxy Tab S10 ne laisse aucun secret

Ryan Whitwam / Android Authority Samsung Galaxy Tab S9 (en haut) avec Tab S9 Ultra (en bas) et Z Flip 5 (à gauche).

TL;DR Une nouvelle fuite a révélé la fiche technique détaillée de la Galaxy Tab S10 Plus et de la Tab S10 Ultra.

Bien que le reste des spécifications reste inchangé, les nouvelles tablettes sont dotées de corps plus fins et plus légers et d’une puce Dimensity 9300 Plus.

Un changement notable sur les tablettes de cette année pourrait être l’inclusion potentielle d’un écran « antireflet ».

La prochaine série Galaxy Tab S10 de Samsung, dont le lancement est prévu en octobre, a fait l’objet de nombreuses spéculations, beaucoup s’attendant à des changements importants. Cependant, de récentes fuites suggèrent que la nouvelle gamme pourrait n’apporter que des mises à jour progressives par rapport à son prédécesseur, la série Galaxy Tab S9.

Un nouveau rapport de Titres Android a dévoilé quelques rendus officiels et la fiche technique complète de la série Galaxy Tab S10. Tout d’abord, la société semble abandonner la Galaxy Tab S10 de 11 pouces, ne laissant que les Galaxy Tab S10 Plus et Galaxy Tab S10 Ultra dans la série.

Les deux tablettes ressemblent visuellement à leurs prédécesseurs Tab S9. L’Ultra se distingue par son encoche centrée, qui accueille deux caméras frontales et des bordures légèrement plus fines. Les deux modèles seront disponibles en deux coloris, qui pourraient s’appeler Moonstone Gray et Platinum Silver.

Selon le rapport, la Tab S10 Ultra mesure 208,6 x 326,4 x 5,4 mm et pèse entre 718 g (Wi-Fi) et 723 g (5G). La Tab S10 Plus mesure 185,4 x 285,4 x 5,6 mm et pèse entre 571 g (Wi-Fi) et 576 g (5G). Cela se traduit par une réduction de l’épaisseur de 0,1 mm et une économie de poids d’environ 10 g par rapport à leurs prédécesseurs. Malgré la conception plus fine, les capacités de la batterie semblent inchangées, avec une batterie de 10 090 mAh dans la Tab S10 Plus et une batterie de 11 200 mAh dans la Tab S10 Ultra. Les deux devraient conserver la prise en charge de la charge rapide de 45 W.

Les écrans des Galaxy Tab S10 Ultra et S10 Plus devraient conserver la même taille que ceux de leurs homologues Tab S9 : 14,6 pouces pour l’Ultra et 12,4 pouces pour la Plus. Cependant, le rapport mentionne que les deux tablettes disposent d’un « panneau antireflet », qui pourrait potentiellement être similaire à la technologie utilisée dans le Galaxy S24 Ultra et améliorer la visibilité dans les environnements lumineux.

Le reste des spécifications semble inchangé, la série Tab S10 étant dotée d’un indice de protection IP68, d’un support pour stylet S Pen et de haut-parleurs stéréo. Les appareils photo semblent également inchangés, les deux tablettes étant équipées d’un appareil photo principal de 13 mégapixels et d’un appareil photo ultra-large de 8 mégapixels à l’arrière. L’encoche de la Tab S10 Ultra abriterait deux caméras frontales de 12 mégapixels (large et ultra-large), tandis que la Tab S10 Plus pourrait être dotée d’une seule caméra frontale ultra-large de 12 mégapixels sans encoche.

Un changement notable cette année est le passage à un chipset MediaTek Dimensity 9300 Plus pour les deux modèles. Les configurations de RAM et de stockage restent les mêmes sur la Tab S10 Plus, offrant apparemment jusqu’à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage, mais la Tab S10 Ultra pourrait obtenir une nouvelle variante haut de gamme avec 16 Go de RAM et 1 To de stockage. Nous nous attendons à ce que l’événement de lancement se concentre fortement sur les fonctionnalités Galaxy AI prises en charge par ces tablettes.

Même si les fuites doivent toujours être prises avec des pincettes, il est fort probable que la série Galaxy Tab S10 ne s’écarte pas beaucoup de ce que cette fuite a montré. Nous en saurons probablement plus à l’approche du lancement, mais pour l’instant, il semble que ce soient de petites améliorations, pas de gros changements. Et même si les spécifications ne semblent pas le justifier, la rumeur dit que ces tablettes pourraient coûter plus cher que celles de l’année dernière.

