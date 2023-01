Une fuite massive révèle les spécifications et la conception mondiales des Moto G53 et G73

Les perspectives technologiques en collaboration avec @evleaks a publié une fuite importante sur les prochains Moto G53 et G73. Nous parlons des versions mondiales, car le G53 est déjà sorti en Chine.

Quoi qu’il en soit, le Moto G73 ressemble au Moto G72 actuel en termes de design et sera également en plastique. La couleur affichée dans les rendus est Meteorite Grey.

Côté matériel, l’appareil dispose d’un écran LCD IPS de 6,5 pouces à 120 Hz avec une résolution de 1080p x 2400px. Un SoC MediaTek Dimensity 930 exécutera le spectacle couplé avec 6 ou 8 Go de RAM et jusqu’à 256 Go de stockage interne extensible.

Les caméras arrière sont deux – 50MP, f/1.8 tireur principal aidé par un ultra large 8MP f/2.2. La caméra selfie est de 16MP avec une ouverture f/2.4.









Images de presse présumées du Moto G73

Une batterie de 5 000 mAh maintiendra les lumières allumées, prenant en charge une charge TurboPower de 30 W. Plus important encore, les deux appareils se lancent avec Android 13 prêt à l’emploi.

Le Moto G53 moins cher adopte un langage de conception similaire, mais il se contente d’un SoC Snapdragon 480+, ce qui est encore suffisant pour piloter le panneau LCD IPS de 6,5 pouces, 1600 x 720px à 120Hz. La mémoire et le stockage sont respectivement limités à 6 Go et 128 Go. La configuration de base est de 4 Go/64 Go.

La configuration de la caméra à l’arrière est plutôt modeste – 50MP, vivaneau principal f/1.8 associé à une unité macro 2MP, tandis que celle orientée vers l’avant est de 8MP, f/2.0.











Images de presse présumées du Moto G53

Le matériel serait alimenté par la même cellule de 5 000 mAh, prenant en charge une charge de 10 W moins qu’idéale.

À en juger par les images de presse, les deux combinés disposent de haut-parleurs stéréo et d’une sorte de mode de jeu avancé. Le G73 a même un son Dolby Atmos.

Fait intéressant, ce rapport contredit celui que nous avions eu le mois dernier sur le Moto G53. Quelque chose nous dit que nous ne devinerons plus longtemps car le rapport fait allusion à un lancement indien imminent.

