Une fuite massive révèle la plupart des spécifications de la famille Motorola Edge 20

Les fuites du Motorola Edge 20 ont été au mieux sporadiques au cours des deux derniers mois, mais nous avons enfin un très bon aperçu des spécifications de ce qui semble être l’ensemble de la gamme Edge 20. Bien sûr, les noms dans le tableau font référence aux noms de code des appareils et seul Kyoto a été confirmé comme étant l’Edge 20 Lite. Evan Blass souligne également que le PStar pourrait être juste un autre surnom pour la rumeur de la Sierra.

Quoi qu’il en soit, le combiné Berlin NA est censé apporter un écran de 6,78 pouces 1080 x 2460px 120Hz avec un trou de perforation centré pour la caméra frontale. Le Snapdragon 778G se trouve derrière le volant, aidé par 6 ou 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage interne, respectivement.

L’appareil photo principal sera probablement de 108 MP et sera rejoint par une unité ultra-large de 8 MP capable de prendre des photos macro et un autre capteur de 2 MP pour la détection de profondeur. La caméra selfie sera de 32MP et la capacité de la batterie est évaluée à 5 000 mAh. Comme son nom l’indique, le Berlin NA sera disponible pour le marché nord-américain et sera proposé par Verizon.

La version mondiale de l’appareil aura un écran plus petit de 6,67 pouces 1080 x 2400px, prenant également en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz et adoptant une découpe au milieu pour la caméra frontale. Les configurations du chipset et de la mémoire sont identiques à celles du Berlin NA mais la configuration de la caméra est assez différente.

L’appareil photo principal 108MP est couplé à des téléobjectifs 16MP ultra-larges et 8MP 3x. La caméra selfie est à nouveau de 32MP. La capacité de la batterie est cependant considérablement plus faible ici – 4 000 mAh.





Une capture d’écran de toutes les spécifications

Kyoto, ou également connu sous le nom de Edge 20 Lite, sera également disponible dans le monde entier, mais avec des spécifications atténuées. Le Dimensity 720 de MediaTek devrait être en charge avec 6 ou 8 Go de RAM et une seule option de stockage de 128 Go. L’affichage est de 1080 x 2400px avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et un seul trou au centre.

Toutes les caméras proviennent du Berlin NA avec la batterie.

PStar semble être le plus costaud de tous avec un chipset Snapdragon 870 et prenant le reste des spécifications de la version mondiale de Berlin. Un petit ajout serait la variation de 12 Go de RAM et le fait que le téléobjectif va jusqu’à un zoom sans perte 5x. Une énorme batterie de 6 500 mAh alimentera l’appareil.

Il est intéressant de noter que seul le PStar dispose d’un lecteur d’empreintes digitales sous-écran mentionné dans ses spécifications, ce qui pourrait signifier qu’il est le seul du groupe avec un panneau OLED tandis que le reste se contentera d’écrans LCD.

La source (compte Twitter privé)