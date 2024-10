Une fuite massive de Pokémon révèle la génération 10 et un nouveau MMO

Il semble que le développeur Pokémon, Game Freak, ait été piraté et, par conséquent, quelques jeux Pokémon inopinés ont été divulgués. Plus précisément, Gen 10 – c’est-à-dire le prochain jeu Pokémon principal – et un nouveau MMO en ligne. Malheureusement, la fuite n’inclut aucun média de l’un ou l’autre jeu, mais divulgue plutôt leur existence, leurs noms de code et certains détails. Pendant ce temps, le code source des anciens jeux Pokémon a également été divulgué en ligne dans le cadre de ce piratage.

Le nouveau MMO serait en développement sous le nom de code « Synapse » et serait réalisé en collaboration avec Game Freak et ILCA. Les détails à ce sujet sont rares, à part le fait qu’il s’agit d’un MMO « axé sur la bataille ». Certaines sources décrivent également le jeu comme similaire à Splatoon, mais on ne sait pas exactement de quelle manière et où exactement dans la fuite cela est transmis.

Pendant ce temps, Pokemon Gen 10 serait développé sous le nom de code « Gaia ». Comme le nouveau MMO, il est conçu pour la Nintendo Switch 2, qui porte le nom de code Ounce selon cette même fuite. Si cela est vrai, nous verrons ces jeux au plus tôt l’année prochaine, date à laquelle la Nintendo Switch 2 devrait sortir, du moins selon une pléthore de rumeurs.

En plus de divulguer de nouveaux jeux, la fuite a inondé Internet avec le code source de Pokemon Heart Gold et Pokemon Soul Silver, ainsi que de Pokemon Black and White 2.

Les origines de cette fuite de Game Freak ne sont pas claires pour le moment, mais elle se propage rapidement sur Internet. Ce faisant, il a également été validé par quelques sources fiables. Pendant ce temps, les comptes qui ont partagé la fuite commencent à devenir privés, probablement en prévision du fait que Nintendo et The Pokemon Company commenceront à émettre des réclamations DMCA. Jusqu’à présent, il n’y a aucune preuve que cela se produise.

Au moment de la publication, Game Freak, ni The Pokemon Company ni Nintendo n’ont commenté cette fuite et les spéculations qu’elle a créées. Nous ne pensons pas que cela change pour diverses raisons, mais si tel est le cas, nous ne manquerons pas de mettre à jour l’histoire en conséquence. En attendant, assurez-vous de tout prendre ici avec des pincettes. Bien qu’il soit difficile de remettre en question la validité de la fuite elle-même, car elle fournit des preuves accablantes, notamment une multitude de fichiers personnels et privés, il est possible que ces fichiers soient anciens et donc potentiellement inexacts. Pour autant que nous le sachions, ces projets ont été mis en conserve, mais les fichiers semblent indiquer qu’ils sont en cours de développement.

