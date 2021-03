Une fuite majeure de Xiaomi Redmi Note 10 révèle la conception, le chipset Snadragon 678

Xiaomi annoncera sa gamme Redmi Note 10 le 4 mars, mais le téléphone continue de fuir partout. Après avoir vu sa boîte et son panneau arrière, nous en apprenons plus sur le téléphone lui-même, y compris l’écran, la charge et le chipset.

Le Redmi Note 10 sera alimenté par un Snapdragon 678 – un SD675 légèrement amélioré, basé sur le processus LLP 11nm. Il aura un cluster dual-core CPU principal overclocké à 2,2 GHz, tandis qu’une batterie de 5000 mAh gardera les lumières allumées.

La batterie est toujours aussi légèrement plus petite que celle du Redmi Note 9 (qui avait une cellule d’alimentation de 5020 mAh) mais apportera une charge rapide de 33 W, devenant ainsi le premier Redmi Note non-Pro à avoir des taux aussi élevés.

L’image révèle également un écran Super AMOLED de 6,43 pouces avec un seul trou de perforation pour la caméra selfie au milieu. Ce Redmi Note 10 aura également deux haut-parleurs, ce qui n’est guère surprenant – il y en aura un dédié en bas, tandis que l’écouteur en haut agira comme l’autre canal.

