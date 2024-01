Une fuite d’une cassette de Benjamin Netanyahu critiquant les médiateurs de la prise d’otages au Qatar provoque le chaos

Les familles des otages toujours détenus par le Hamas ont nié avoir divulgué un enregistrement audio du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu fustigeant le Qatar en début de semaine.

Le Qatar a joué un rôle clé dans l’organisation des libérations d’otages, Israël et le Hamas n’ayant négocié qu’indirectement la libération des plus de 130 otages encore présents à Gaza.

« Vous ne m’avez pas vu remercier le Qatar, l’avez-vous remarqué ? Je n’ai pas remercié le Qatar. Pourquoi? Parce que le Qatar, pour moi, n’est pas fondamentalement différent de l’ONU, de la Croix-Rouge et, d’une certaine manière, c’est encore plus problématique”, a déclaré Netanyahu, selon une fuite audio diffusée sur la Douzième chaîne qui aurait été enregistrée lors d’une réunion à huis clos avec des otages. ‘ des familles. “Cependant, je suis prêt à faire appel à n’importe quel médiateur qui peut m’aider à les ramener à la maison.”

Le bureau du Premier ministre a imputé la fuite de ces propos préjudiciables aux familles des otages.

Les familles des otages, par l’intermédiaire d’un porte-parole, ont nié avoir divulgué quoi que ce soit.

“Toutes les conversations qui ont lieu lors des réunions avec le Premier ministre sont enregistrées par son bureau et ses associés présents à la réunion”, a déclaré le porte-parole. “Les familles participant à la réunion se sont vu confisquer leurs téléphones à l’entrée.”

Les familles des otages ont déclaré qu’il s’agissait d’un « problème grave qui indique une perte de contrôle ».

Les critiques de Netanyahu à l’égard du Qatar surviennent à un moment tendu et chargé de questions sur la capacité du gouvernement israélien, du Qatar, de l’Égypte et des États-Unis à parvenir à un nouvel accord sur les otages. Les négociations sont au point mort depuis des semaines depuis la précédente libération des otages l’année dernière, et les tirs isolés de Netanyahu menacent de perturber davantage les progrès potentiels.

Certaines propositions qui auraient circulé ces derniers jours incluaient une pause des combats pendant un ou deux mois pour permettre de sauver les otages.

Le Qatar a déclaré que les remarques de Netanyahu compromettaient les négociations.

“Nous sommes consternés par les prétendues remarques attribuées au Premier ministre israélien dans divers médias sur le rôle de médiation du Qatar”, a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères du Qatar, Majed Al Ansari. « Si les propos rapportés s’avèrent vrais, le Premier ministre israélien ne ferait qu’entraver et saper le processus de médiation, pour des raisons qui semblent servir sa carrière politique au lieu de donner la priorité à sauver des vies innocentes, y compris des otages israéliens. »

Netanyahu a également déclaré qu’il était devenu « très en colère » contre la décision de l’administration Biden de prolonger la présence militaire américaine au Qatar sur la base aérienne d’Al Udeid au début du mois.

Le Qatar a exhorté Netanyahu à cesser de s’inquiéter des relations qatarie-américaines et à commencer à réfléchir plus attentivement à la manière de libérer les otages.

“Au lieu de se préoccuper des relations stratégiques du Qatar avec les Etats-Unis, nous espérons que Netanyahu décidera d’agir de bonne foi et de se concentrer sur la libération des otages.”

L’administration Biden a défendu le Qatar ces derniers jours, soulignant que le Qatar est un partenaire « à part entière » dans les efforts visant à ramener les otages chez eux en toute sécurité.

“Le Qatar est un partenaire régional clé à part entière, irremplaçable, non seulement en ce qui concerne le conflit actuel, mais aussi en ce qui concerne d’autres priorités que les États-Unis ont eues dans la région”, a déclaré jeudi aux journalistes le porte-parole adjoint du département d’État, Vedant Patel.

L’incident menace de mettre un terme aux négociations sur les otages, à un moment où les familles des otages et les membres du cabinet de guerre de Netanyahu critiquent de plus en plus clairement l’approche de Netanyahu en matière de libération des otages.

Les familles des otages ont déclaré au Daily Beast qu’elles étaient de plus en plus désespérées et qu’elles étaient prêtes à prendre des mesures perturbatrices, comme prendre d’assaut la Knesset ou bloquer les autoroutes, pour exiger que Netanyahu donne la priorité à la libération des otages plutôt qu’à des objectifs de guerre comme l’élimination du Hamas.