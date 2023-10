Une fuite d’un mémo conservateur révèle que le parti craint de perdre la moitié des voix lors d’élections partielles clés

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Les conservateurs s’attendent à perdre la moitié de leurs voix lors des deux prochaines élections parlementaires partielles ce mois-ci, suggère une note interne divulguée.

Le document, rédigé pour le président du parti conservateur Greg Hands, cite des données de sondage à Tamworth et Mid Bedfordshire – qui sélectionnent un nouveau député le 19 octobre.

Il prédit que les conservateurs gagneraient entre 28 pour cent et 33 pour cent des voix à Tamworth, ce qui serait le pire résultat du parti de mémoire récente – contre 66 pour cent.

Et dans le Mid Bedfordshire, ils s’attendent à ce que leur part des voix soit réduite de 59 pour cent à 29 pour cent, indique le document, rapporté pour la première fois par Sky News.

Les partis tentent de gérer les attentes avant de tels concours et le document peut avoir été rédigé dans l’intention de faire l’objet d’une fuite.

Dans les deux cas, les conservateurs affirment qu’il y a « très peu de changements directs » vers les partis d’opposition, ceux qui abandonnent les conservateurs étant plus susceptibles de dire qu’ils ne voteront pas ou qu’ils ne savent pas pour qui.

Le mémo ouvre également la voie à la responsabilité du résultat attendu sur les anciens députés en place, affirmant que « de nombreux électeurs associent clairement Nadine Dorries et Chris Pincher aux difficultés du parti de l’année dernière ».

Les électeurs se rendront aux urnes jeudi à Tamworth et à Mid Bedfordshire, dans le sud de l’Angleterre.

La course à Tamworth est particulièrement cruciale car ce siège, qui a fortement soutenu la sortie de l’Union européenne en 2016, est considéré comme un test de la façon dont d’autres circonscriptions dites du « mur rouge » pourraient voter.

Elle a été déclenchée par la démission du député Chris Pincher à la suite d’un scandale d’inconduite sexuelle. Les élections simultanées dans le Mid Bedfordshire ont été déclenchées par le départ de Nadine Dorries, qui a annoncé qu’elle démissionnait après avoir été écartée de la pairie en l’honneur de la démission de Boris Johnson.

Le mémo cite la députée sortante Nadine Dorries comme raison pour laquelle les conservateurs pourraient mal réussir (Stefan Rousseau/PA) (Fil PA)

Un éminent sondeur YouGov a déclaré cette semaine que la voie vers une majorité travailliste pourrait être « essentiellement bloquée » si le parti ne regagne pas la plupart des sièges dans les Midlands.

« Ces majorités sont énormes et c’est une tâche énorme », a déclaré Patrick English, directeur associé à la recherche lors d’une conférence travailliste. « Si [the Tories] peut s’avérer [their] basé dans les marginaux des Midlands, le chemin du Labour vers la majorité est pour l’essentiel bloqué.»

Les travaillistes ont minimisé l’importance d’une victoire des conservateurs si le parti de M. Sunak s’accroche à Tamworth. « Ce n’est tout simplement pas le genre de siège dont les travaillistes ont besoin pour remporter les prochaines élections », a déclaré un stratège au journal. Temps Financier.

Le dernier sondage Survation pour Mid Bedfordshire a trouvé les travaillistes et les conservateurs au coude à coude avec 29 pour cent, les libéraux-démocrates arrivant en troisième position avec 22 pour cent. Les travaillistes ont une majorité conservatrice de 24 000 voix à vaincre. Aucun sondage formel n’a été effectué dans la circonscription de Tamworth.

Commentant mardi après la publication du document, Mme Dorries a déclaré : « Bien sûr, le n°10 envisage de me blâmer.

La note personnelle de Rishi est au plancher négatif à moins 25 alors que celle de Starmer bondit vers le haut. Le Parti travailliste a obtenu 20 % d’avance sur les conservateurs – mais ce serait toujours de ma faute si les conservateurs perdaient Mid Beds, jamais celle de Rishi. grande majorité.