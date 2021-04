L’hôpital comptait plus de 150 patients atteints de covid, dont presque tous recevaient un soutien en oxygène, a déclaré aux journalistes Chhagan Bhujbal, un ministre du gouvernement de l’État. Quinze patients étaient sous ventilateurs, la forme la plus intensive de soutien en oxygène, et 11 d’entre eux sont décédés dans l’accident, a déclaré Bhujbal. Les responsables locaux ont déclaré que le nombre de morts dans l’incident pourrait augmenter.