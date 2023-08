Une fuite d’Intel de 14e génération suggère de modestes améliorations générationnelles

Une vidéo de formation divulguée par MSI a révélé des informations concernant les prochains processeurs Intel Core de 14e génération. La vidéo a depuis été cachée, mais pas avant que les informations pertinentes aient déjà été repérées et partagées.

La diapositive correspondante de la vidéo compare les Core i3-13600K, Core i7-13700K et Core i9-13900K actuels d’Intel aux Core i3-14600K, Core i7-14700K et Core i9-14900K de nouvelle génération. Alors que les modèles i3 et i9 conservent leur configuration de base, le modèle i7 dispose de quatre cœurs E supplémentaires.

Selon MSI, cela se traduit par une amélioration de 17 % des performances moyennes du i7 dans les applications multithread. Cependant, les choses sont beaucoup moins impressionnantes pour d’autres parties, qui subissent plus ou moins un léger choc d’horloge. Selon MSI, cela se traduira par une augmentation moyenne des performances d’environ 3 % par rapport à la génération précédente. Ces chiffres sont conformes aux résultats de référence divulgués précédemment.

La raison en est bien connue à ce stade, car l’Intel de 14e génération, également connu sous le nom de Raptor Lake-S Refresh, est simplement l’architecture Raptor Lake-S de 13e génération avec une augmentation de la vitesse d’horloge et, dans certains cas, E. -nombre de cœurs et cache. Comme avantage, les puces de 14e génération seront compatibles avec les cartes mères à chipsets actuelles des séries 600 et 700 qui prennent en charge les composants existants de 12e et 13e génération.

Bien que cela ne soit pas mentionné dans la fuite MSI, les nouvelles pièces devraient probablement également porter la nouvelle marque Intel, qui verra ces pièces être appelées Core 5, Core 7 et Core 9, évitant ainsi la marque « i » actuelle.

Intel devrait annoncer ces nouvelles pièces lors de son événement Ironiquement nommé Innovation 2023 en septembre.

Via • Source (MSI)