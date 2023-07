Une fuite de spécifications OnePlus 12 révélant une énorme batterie

Il y a quelques jours, nous avons entendu dire que le OnePlus 12 atterrirait en décembre, et aujourd’hui, nous pouvons commencer à compter jusqu’à ce point car une nouvelle rumeur a révélé toutes ses spécifications les plus importantes. Bien qu’il s’agisse définitivement d’une mise à niveau itérative du OnePlus 11, certaines de ces itérations sont assez importantes – la capacité de la batterie, par exemple, mais aussi la présence du tout premier téléobjectif périscope sur un appareil OnePlus.

Alors allons-y. Selon des sources généralement fiables, le OnePlus 12 aura un écran tactile QHD+ LTPO AMOLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. À la barre se trouvera le prochain Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm, qui devrait être dévoilé en octobre. En complément, il y aura jusqu’à 16 Go de RAM LPDDR5X et 256 Go de stockage UFS 4.0.

Le système de triple caméra à l’arrière se compose d’un principal de 50 MP, d’un ultra large de 50 MP et d’un téléobjectif périscope de 64 MP. Bizarrement, cependant, la rumeur d’aujourd’hui prétend que cela ne sera capable que d’un zoom optique 3x, mais jusqu’à présent, nous n’avons vu que des périscopes 5x et 10x, nous devrons donc prendre celui-ci avec une dose de sel plus importante que d’habitude.

Quoi qu’il en soit, pour continuer, la caméra selfie sera de 32 MP, et le logiciel, bien sûr, OxygenOS 14 basé sur Android 14. Le curseur d’alerte est toujours présent, tout comme un capteur d’empreintes digitales à l’écran.

Le OnePlus 12 disposera d’une énorme batterie de 5 400 mAh, avec prise en charge d’une charge filaire rapide de 100 W et d’une charge sans fil rapide de 50 W, et il aura toujours un chargeur dans la boîte. Dans l’ensemble, il s’annonce comme un concurrent pour l’année prochaine.

