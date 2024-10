Une fuite de produits chimiques déclenche une urgence au Texas — RT World News

Les autorités ont émis des ordres de confinement en raison d’un déversement de sulfure d’hydrogène dans une raffinerie de pétrole à Deer Park.

Un accident chimique survenu jeudi à la raffinerie de pétrole de Deer Park, au Texas, aurait tué deux personnes et blessé cinq autres.

Les autorités ont exhorté les habitants à rester chez eux et à éteindre leurs climatiseurs jusqu’à ce que le feu vert soit donné.

La fuite a été signalée vers 16h40, heure locale, déclenchant des protocoles d’urgence. Selon les premières informations, un entrepreneur travaillant à la raffinerie, propriété de la compagnie pétrolière nationale mexicaine Pemex, aurait accidentellement ouvert une conduite contenant du sulfure d’hydrogène hautement toxique.

L’entrepreneur est l’une des deux personnes qui seraient mortes. Les autorités n’ont confirmé qu’un seul décès, mais un deuxième corps a été aperçu en train d’être évacué des lieux par un hélicoptère Life Flight.

:#Ar2ÚltimaHora🦎🚨 : Dos travailleurs tombés et divers heridos ont déjà un derrame chimique de soufre de hidrógeno dans la plante de @Pemex à Deer ParkCon MORENA en el poder los accidents en plantas petroquímicas augmentera como nunca al igual que el costo de la gasolina ⛽️ 🤣. pic.twitter.com/5uTbXYBqqM — 𝘼𝙧𝟮_𝙈𝙭🦎🇲🇽 (@ar2_mx) 11 octobre 2024

« Pour atténuer l’impact, le fonctionnement de l’unité de cokéfaction et des unités d’hydrotraitement a été arrêté de manière proactive et une ventilation de sécurité a été effectuée, en informant les autorités conformément aux protocoles établis ». Pemex a déclaré dans un communiqué.

La société mexicaine a affirmé que « Aucun impact sur la communauté n'a été signalé. »















En réponse à la fuite, un ordre de confinement a été émis pour tous les résidents de Deer Park et des environs. La ville voisine de Pasadena a émis un ordre similaire.

Il a été conseillé aux résidents de rester à l’intérieur, de fermer leurs fenêtres et leurs portes et de garder leurs climatiseurs éteints jusqu’à ce que le feu vert soit donné.

Le sulfure d’hydrogène est utilisé dans divers processus industriels, notamment la production et le raffinage du pétrole. C’est également une substance hautement toxique, corrosive et inflammable. À des concentrations plus élevées, il présente de graves risques pour la santé et peut mettre la vie en danger en cas d’inhalation.