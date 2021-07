Une fuite de matières dangereuses à l’ouragan Harbor Splashtown de Six Flags fait 65 blessés et un enfant de 3 ans hospitalisé à la fermeture du parc aquatique du Texas

Un enfant en bas âge a été transporté d’urgence à l’hôpital samedi après que 65 personnes soient tombées malades à la suite d’une fuite de produits chimiques dans un parc aquatique du Texas, ont annoncé les autorités.

Six Flags Hurricane Harbour Splashtown a été fermé jusqu’à nouvel ordre après que plus de 20 personnes ont été transportées à l’hôpital à la suite de l’incident, a annoncé samedi le service d’incendie de Spring.

Des dizaines de personnes ont été blessées après la « fuite chimique » Crédit : KHOU-11

Le parc a été fermé pour le lendemain de l’incident

Les secours se sont rendus sur place samedi après-midi Crédit : abc13

Le chef des pompiers de Spring, Scott Seifert, a confirmé que 26 personnes avaient été transportées à l’hôpital et que 39 avaient été soignées sur les lieux.

Un enfant de trois ans a été transporté d’urgence à l’hôpital dans une ambulance, ont annoncé les autorités lors d’un point de presse samedi soir.

Dans un précédent déclaration, le département a déclaré que plusieurs équipes se sont précipitées sur les lieux pour fournir « des soins d’urgence à des dizaines de personnes touchées par une fuite chimique ».

Le bureau du commissaire des incendies du comté de Harris a déclaré qu’au moins 34 personnes avaient été « décontaminées » et que l’incident était limité à une attraction du parc.

« Les personnes concernées souffrent d’une irritation mineure de la peau et/ou de l’inhalation », a déclaré le bureau dans un communiqué.

Les autorités pensent que la fuite chimique impliquait une combinaison d’acide sulfurique et d’eau de Javel.

« Une enquête sur la cause de cet incident est en cours », indique un communiqué.

‘IRRITATION RESPIRATOIRE’

Un porte-parole du parc aquatique a déclaré au Sun : « Vers 14 h 30 cet après-midi, un petit nombre d’invités dans une partie du parc ont déclaré se sentir mal à cause d’une irritation respiratoire.

« La sécurité de nos invités et des membres de notre équipe est toujours notre priorité absolue et le parc a été immédiatement nettoyé alors que nous essayons de déterminer une cause.

« Par mesure de prudence, le parc a été fermé pour la journée. »

Plus tôt, un visiteur a averti les gens de rester à l’écart du parc après qu’une « horrible odeur chimique » a commencé à provenir de la zone des bébés et des tout-petits.

« J’exhorte quiconque envisage d’aller à Splashtown à ne pas y aller », ont-ils déclaré sur Reddit.

« Ma famille était juste là et tout à coup, il y a eu une sensation de brûlure et une horrible odeur de produit chimique dans la zone des bébés/bambins du parc.

« C’était très concentré et nous brûlait le nez, la gorge et les yeux.

« Nous avons évacué avec d’autres ; cependant, la sensation d’une exposition chimique irritante est toujours là.

« Les yeux, le nez et la gorge brûlent encore près d’une heure plus tard. Nous aurions pu potentiellement être exposés au chlore gazeux. »