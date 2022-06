Une fuite de gaz toxique en Jordanie tue au moins 10 personnes

Une vidéo diffusée par les médias publics montrait une grue soulevant un gros pétrolier d’un camion, puis le lançant sur le pont d’un navire, provoquant une explosion de fumée jaune et faisant fuir les dockers.

AMMAN, Jordanie – Une fuite de gaz toxique dans la ville portuaire d’Aqaba, dans le sud de la Jordanie, a tué lundi au moins 10 personnes et en a blessé quelque 250, ont annoncé les autorités.

L’agence a déclaré que les autorités avaient bouclé la zone après avoir évacué les blessés vers les hôpitaux et envoyé des spécialistes pour faire face à la situation.

La direction a estimé le nombre de morts à 10 personnes et le nombre de blessés à 251. La télévision publique al-Mamlaka a déclaré que 199 personnes étaient toujours soignées dans les hôpitaux.

Le Dr Jamal Obeidat, un responsable local de la santé, a exhorté les gens à rester à l’intérieur et à fermer les fenêtres et les portes. La zone résidentielle la plus proche est à environ 15 miles.

Aqaba se trouve sur la pointe nord de la mer Rouge, à côté de la ville israélienne d’Eilat, qui se trouve juste de l’autre côté de la frontière. Les deux sont des destinations de plage et de plongée populaires. Aucun cas de blessé ou de contamination n’a été signalé à Eilat.