Une fuite de fichiers Uber aurait révélé des tactiques de lobbying et d’expansion sommaires

Uber a utilisé des tactiques trompeuses et prétendument illégales lors de son “expansion mondiale agressive” de 2013 à 2017, selon une fuite massive de fichiers et de messages internes rapporté dimanche dans The Guardian.

L’entreprise de covoiturage aurait « bafoué les lois, trompé la police, exploité la violence contre les conducteurs et fait secrètement pression sur les gouvernements », tandis que le cofondateur et ancien PDG Travis Kalanick dirigeait l’entreprise.

The Guardian a obtenu plus de 124 000 documents, y compris des e-mails, des messages WhatsApp, des documents d’information et des factures couvrant la période de cinq ans. Les documents, surnommés les fichiers Uber, couvrent les activités de l’entreprise dans plus de 40 pays, selon The Guardian.

La fuite a été partagée avec le Consortium international des journalistes d’investigationainsi que d’autres publications dont Le Monde, Le Washington Post et le Bbc. CNET n’a pas vérifié de manière indépendante les documents divulgués.

Parmi les révélations du rapport du Guardian, le président français Emmanuel Macron, alors ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, aurait apporté son soutien à Kalanick lorsqu’il des milliers de chauffeurs de taxi ont manifesté contre Uber en France en 2015.

Kalanick aurait rejeté les inquiétudes des dirigeants selon lesquelles envoyer des chauffeurs Uber à des manifestations en France pourrait les exposer à un risque de violence. “Je pense que ça vaut le coup”, aurait-il dit. “Garantie violence[s] Succès.”

Les fuites détaillent également les efforts d’Uber pour faire pression sur les responsables gouvernementaux lors de son expansion, notamment le vice-président américain de l’époque, Joe Biden, et le chancelier allemand Olaf Scholz, qui était à l’époque maire de Hambourg. Il s’agissait notamment de tentatives de modification de la législation du travail.

Kalanick a quitté Uber en 2017, suite à une vague de scandales. Il a été remplacé par Dara Khosrowshahi, l’ancien PDG d’Expedia, qui a commencé son mandat par des excuses pour la conduite passée de l’entreprise et une tentative de réforme de sa culture d’entreprise “toxique”.

“Nous n’avons pas et ne trouverons pas d’excuses pour un comportement passé qui n’est manifestement pas conforme à nos valeurs actuelles”, a écrit Uber dans son réponse au rapport, publié sur son site Internet. “Au lieu de cela, nous demandons au public de nous juger sur ce que nous avons fait au cours des cinq dernières années et sur ce que nous ferons dans les années à venir.”

The Guardian a également publié un longue déclaration du porte-parole de Kalanick en réponse à la fuite.

“Toute accusation que M. Kalanick a dirigée, engagée ou impliquée” dans une conduite illégale ou inappropriée est “complètement fausse”, lit-on dans le communiqué. “La réalité était que les initiatives d’expansion d’Uber étaient dirigées par plus d’une centaine de dirigeants dans des dizaines de pays à travers le monde et à tout moment sous la supervision directe et avec la pleine approbation des solides groupes juridiques, politiques et de conformité d’Uber.”