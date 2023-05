Une fuite de données «massive» de Tesla révèle des milliers de plaintes de sécurité présumées

Tesla n’a pas réussi à protéger de manière adéquate les données des clients, des employés et des partenaires commerciaux et a reçu des milliers de plaintes de clients concernant le système d’assistance à la conduite du constructeur automobile, Le Handelsblatt allemand a annoncécitant 100 gigaoctets de données confidentielles divulguées par un dénonciateur.

Le rapport Handelsblatt indique que les données des clients peuvent être trouvées « en abondance » dans un ensemble de données intitulé « Tesla Files ».

Les fichiers comprennent des tableaux contenant plus de 100 000 noms d’anciens et actuels employés, y compris le numéro de sécurité sociale du PDG de Tesla, Elon Musk, ainsi que des adresses e-mail privées, des numéros de téléphone, des salaires d’employés, des coordonnées bancaires de clients et des détails secrets de la production. , selon Handelsblatt.

La violation violerait le RGPD, a déclaré le journal.

Le Guardian n’a pas vérifié les documents de manière indépendante.

Le bureau de protection des données de Brandebourg, qui abrite la giga-usine européenne de Tesla, a qualifié la fuite de données de « massive ».

« Je ne me souviens pas d’une telle échelle », a déclaré le délégué à la protection des données du Brandebourg, Dagmar Hartge.

Si une telle violation était prouvée, Tesla pourrait être condamné à une amende pouvant aller jusqu’à 4 % de ses ventes annuelles, soit 3,26 milliards d’euros (3,5 milliards de dollars).

Citant les fichiers divulgués, le journal a également fait état d’un grand nombre de plaintes de clients concernant les programmes d’assistance à la conduite de Tesla, avec environ 4 000 plaintes concernant une accélération soudaine ou un freinage fantôme.

Le syndicat allemand IG Metall a déclaré que les révélations étaient « dérangeantes » et a appelé Tesla à informer les employés de toutes les violations de la protection des données et à promouvoir une culture dans laquelle le personnel pourrait soulever des problèmes et des griefs ouvertement et sans crainte.

« Ces révélations … correspondent à l’image que nous avons acquise en un peu moins de deux ans », a déclaré Dirk Schulze, nouveau directeur de district d’IG Metall pour Berlin, Brandebourg et Saxe.

Handelsblatt a cité un avocat de Tesla disant qu’un « ancien employé mécontent » avait abusé de son accès en tant que technicien de service, ajoutant que l’entreprise intenterait une action en justice contre la personne qu’elle soupçonnait de la fuite.

L’organisme de surveillance de la protection des données pour les Pays-Bas a déclaré vendredi qu’il était au courant d’éventuelles violations de la protection des données de Tesla.

« Nous sommes au courant de l’histoire du Handelsblatt et nous l’étudions », a déclaré un porte-parole de l’organisme de surveillance des données AP aux Pays-Bas, où se trouve le siège européen de Tesla.

L’agence a refusé tout commentaire quant à savoir si elle pourrait lancer ou avoir lancé une enquête, citant une politique. L’agence néerlandaise a été informée par son homologue du Land allemand de Brandebourg.

Handelsblatt a déclaré que Tesla avait informé les autorités néerlandaises de la violation, mais le porte-parole de l’AP a déclaré qu’ils ne savaient pas si la société avait fait des démarches auprès de l’agence.

Tesla n’était pas disponible pour commenter vendredi.

Le mois dernier, un rapport de Reuters a montré que des groupes d’employés de Tesla partageaient en privé via un système de messagerie interne des vidéos et des images parfois très invasives enregistrées par les caméras des voitures des clients entre 2019 et 2022.

Cette semaine, la société mère de Facebook, Meta, a été condamnée à une amende record de 1,2 milliard d’euros par son principal régulateur européen de la protection de la vie privée pour son traitement des informations des utilisateurs et a reçu cinq mois pour arrêter de transférer les données des utilisateurs aux États-Unis.