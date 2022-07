Une fuite de documents révèle les activités secrètes d’Uber – médias – RT World News

Le géant des taxis a conclu des “accords” secrets et dupé la police dans plusieurs pays, selon des documents obtenus par The Guardian

Uber a cherché à conclure des accords secrets avec les gouvernements et a tenté de contrecarrer les enquêtes policières dans plusieurs pays, selon les documents divulgués du géant des taxis. Ses activités, découvertes par The Guardian, auraient eu lieu alors que l’entreprise était accusée d’évasion fiscale et de priver les chauffeurs de leurs moyens de subsistance.

Un cache de plus de 124 000 e-mails, SMS, présentations d’entreprise et autres documents internes de 2013 et 2017 a été obtenu par The Guardian et partagé avec une quarantaine de médias. Les rapports sur ce qui a été surnommé les “Uber Files” ont été publiés pour la première fois dimanche.

Les documents révèlent que les dirigeants d’Uber ont rencontré plus de 100 fois des responsables de 17 pays, dont le vice-président américain de l’époque Joe Biden, le Premier ministre israélien de l’époque Benjamin Netanyahu, le Premier ministre irlandais de l’époque Enda Kenny et le président estonien de l’époque Toomas Hendrik Ilves. Les efforts de lobbying comprenaient également 12 réunions auparavant non divulguées avec des représentants de la Commission européenne.

Les lobbyistes d’Uber ont également rencontré le président français Emmanuel Macron à au moins quatre reprises lorsqu’il était ministre de l’Économie, entre 2014 et 2016. Des fuites de SMS entre l’entreprise et Macron suggèrent que le futur président a négocié un secret. “accord” avec Uber en France. Les relations étroites entre Uber et Macron auraient aidé l’entreprise à se remettre des violentes manifestations de 2015 des chauffeurs de taxi à Marseille.

Les documents divulgués montrent également qu’Uber aurait utilisé “le coupe-circuit” empêcher à distance l’accès de la police à ses systèmes lors de descentes dans des bureaux en France, en Belgique, aux Pays-Bas, en Roumanie, en Hongrie et en Inde.















“Veuillez supprimer l’accès maintenant”, l’avocat de la société, Zac de Kievit, a écrit dans un e-mail lors d’un raid sur le bureau parisien d’Uber en 2014, selon des informations.

La communication interne suggère également qu’Uber considérait les attaques contre ses chauffeurs par des chauffeurs de taxi mécontents comme une opportunité de promouvoir sa cause. En 2016, le co-fondateur d’Uber, Travis Kalanick, a proposé d’organiser des contre-manifestations pro-Uber après des violences contre ses chauffeurs à Paris.

“Nous examinerons une désobéissance civile efficace et en même temps assurerons la sécurité des gens”, Mark MacGann, lobbyiste en chef d’Uber en Europe à l’époque, a écrit.

“Je pense que ca vaut la peine,” Kalanick, qui a quitté son poste de PDG en 2017, a répondu. “Garantie violences[s] Succès. Et il faut résister à ces gars, non ? »

Dans une déclaration aux médias, la porte-parole d’Uber, Jill Hazelbaker, a affirmé que l’entreprise avait “rénové” son équipe de direction et ses pratiques ont considérablement amélioré ces dernières années après avoir “erreurs” autrefois.

“Nous sommes passés d’une ère de confrontation à une ère de collaboration, démontrant une volonté de venir à la table et de trouver un terrain d’entente avec d’anciens opposants, y compris les syndicats et les compagnies de taxis”, dit Hazelbaker.

“Nous n’avons pas et ne trouverons pas d’excuses pour un comportement passé qui n’est clairement pas conforme à nos valeurs actuelles.”

Devon Spurgeon, porte-parole de Kalanick, a déclaré que l’ancien PDG “n’a jamais autorisé des actions ou des programmes qui entraveraient la justice dans aucun pays”, et “n’a jamais suggéré qu’Uber devrait profiter de la violence au détriment de la sécurité des conducteurs.”