Une fuite de code X (Twitter) fait allusion à de nouveaux abonnements Premium Basic, Premium Standard et Premium Plus

X (Twitter) d’Elon Musk semble travailler sur de nouveaux niveaux d’abonnement, avec un code faisant référence aux nouveaux plans d’abonnement Premium Basic, Premium Standard et Premium Plus, indiquant que l’abonnement Premium actuel de la plateforme est divisé en trois.

Actuellement, le seul abonnement premium de X (à l’exclusion du plan Organisations vérifiées de 1 000 $ pour les entreprises) est au prix de 8 $ par mois ou 84 $ par an, offrant aux utilisateurs le badge à coche bleue autrefois recherché et désormais inutile, l’accès à certaines fonctionnalités, comme Modifier. publication, publications plus longues, icônes d’application personnalisées, navigation personnalisée, etc.

Comme l’a repéré le chercheur Aaronla dernière version de l’application X inclut le code pour un ensemble de trois niveaux d’abonnement, sans que l’on sache exactement dans quelle mesure les nouveaux forfaits et comment le changement affectera les abonnés actuels à l’abonnement premium X existant.

X Premium sera divisé en 3 niveaux : Premium Basic – Annonces complètes

Premium Standard – Demi-annonces

Premium Plus – Pas de publicité pic.twitter.com/I0CyaQf2ME -Aaron (@aaronp613) 5 octobre 2023

Ce changement est le dernier changement apporté à la plateforme depuis l’acquisition turbulente de Twitter par Elon Musk l’année dernière, qui a vu un assouplissement de la modération du contenu, changements controversés dans son système de vérificationet un accent sur les fonctionnalités de paywalling telles que TweetDeck.