Une fuite de carburant ruine le deuxième tir de la NASA au lancement d’une fusée lunaire – Kelowna Capital News

La nouvelle fusée lunaire de la NASA a provoqué une autre fuite de carburant dangereuse samedi, forçant les contrôleurs de lancement à annuler leur deuxième tentative d’envoyer une capsule d’équipage en orbite lunaire avec des mannequins de test.

La première tentative plus tôt dans la semaine a également été gâchée par une fuite d’hydrogène, mais ces fuites se trouvaient ailleurs sur la fusée de 322 pieds (98 mètres), la plus puissante jamais construite par la NASA.

Il n’y avait pas de mot immédiat sur le moment où la NASA pourrait réessayer. Après mardi, une période d’interdiction de lancement de deux semaines entre en vigueur. De vastes réparations de fuites de carburant pourraient nécessiter que la fusée soit transportée hors de la plate-forme et ramenée dans son hangar, repoussant éventuellement le vol en octobre.

Le directeur du lancement, Charlie Blackwell-Thompson, et son équipe ont tenté de colmater la fuite de samedi comme ils l’ont fait la dernière fois : arrêter et redémarrer le flux d’hydrogène liquide super froid dans l’espoir de supprimer l’espace autour d’un joint dans la conduite d’alimentation. Ils ont essayé cela deux fois, en fait, et ont également injecté de l’hélium dans la ligne. Mais la fuite a persisté.

Blackwell-Thompson a finalement arrêté le compte à rebours après trois à quatre heures d’efforts futiles.

“Nous avons un gommage pour la journée”, a annoncé le commentateur de lancement de la NASA, Derrol Nail.

La NASA veut envoyer la capsule de l’équipage au sommet de la fusée autour de la lune, la poussant à la limite avant que les astronautes n’embarquent pour le prochain vol. Si la démonstration de cinq semaines avec des mannequins de test réussit, les astronautes pourraient voler autour de la lune en 2024 et y atterrir en 2025. Les gens ont marché pour la dernière fois sur la lune il y a 50 ans.

Après des jours de temps orageux, le temps a coopéré tôt samedi alors que l’équipe de lancement a commencé à charger près de 1 million de gallons de carburant dans la fusée Space Launch System.

Mais quelques minutes après le début de l’opération, de l’hydrogène a commencé à s’écouler de la section du moteur au bas de la fusée, enfreignant les règles de sécurité.

Lors de la tentative de lancement de lundi, de l’hydrogène s’est échappé d’ailleurs dans la fusée. Les techniciens ont resserré les raccords au cours de la semaine dernière, mais Blackwell-Thompson a averti qu’elle ne saurait pas si tout était étanche avant le ravitaillement de samedi.

Encore plus problématique lundi, un capteur a indiqué que l’un des quatre moteurs de la fusée était trop chaud, mais les ingénieurs ont ensuite vérifié qu’il était en fait assez froid. L’équipe de lancement prévoyait d’ignorer le capteur défectueux cette fois-ci et de s’appuyer sur d’autres instruments pour s’assurer que chaque moteur principal était correctement refroidi.

Les chefs de mission ont accepté le risque supplémentaire posé par le problème du moteur ainsi qu’un problème distinct : des fissures dans la mousse isolante de la fusée. Mais ils ont reconnu que d’autres problèmes – comme les fuites de carburant – pourraient entraîner un autre retard.

Cela n’a pas empêché des milliers de personnes de brouiller la côte pour voir la fusée Space Launch System s’envoler. Les autorités locales s’attendaient à des foules massives en raison du long week-end de vacances de la fête du Travail.

Le vol d’essai de 4,1 milliards de dollars est la première étape du programme Artemis de la NASA d’exploration lunaire renouvelée, du nom de la sœur jumelle d’Apollon dans la mythologie grecque.

Douze astronautes ont marché sur la lune lors du programme Apollo de la NASA, la dernière fois en 1972.

Artemis – des années de retard et des milliards de dépassement de budget – vise à établir une présence humaine durable sur la lune, les équipages y passant éventuellement des semaines à la fois. Il est considéré comme un terrain d’entraînement pour Mars.

– Marcia Dunn, Associated Press