Une fuite de carburant en Virginie arrête une partie du pipeline colonial

NORFOLK, Virginie (AP) – Une fuite de carburant diesel en Virginie a fermé une partie du Colonial Pipeline, le plus grand pipeline de carburant du pays, qui fournit environ la moitié du carburant consommé sur la côte Est, mais il devrait redémarrer samedi, la société m’a dit.

Le déversement a été découvert mardi. Et tandis que cette ligne particulière est fermée, le reste du système fonctionne normalement, a déclaré le porte-parole David Conti dans un e-mail.

L’incident ne devrait pas avoir beaucoup d’impact sur les prix du gaz, selon Patrick De Haan, responsable de l’analyse pétrolière pour GasBuddy.

“L’être clé ne devrait pas”, a-t-il déclaré. «De toute évidence, le Colonial est une artère clé fournissant des produits raffinés jusqu’à la côte Est… Ce ne pourrait être rien. Et cela pourrait se transformer en quelque chose » si les opérations régulières ne reprennent pas rapidement.

Un point positif est que la demande de carburant a chuté après les vacances, alors qu’un bon nombre de personnes travaillent toujours à domicile, a déclaré De Haan. La demande d’essence est d’environ 10 % inférieure à ce qu’elle était avant la pandémie de COVID-19.

“Je ne dirais pas nécessairement que c’est l’état de l’économie, mais il pourrait y avoir un peu de cela mélangé aussi”, a-t-il ajouté.

Les équipes réparent l’équipement qui a échoué à la station de rappel de Witt près de Danville, a déclaré Colonial dans un communiqué. La panne a provoqué un déversement qui a été détecté lors d’une vérification de routine de la station et semble être confiné à la propriété, a déclaré la société basée à Alpharetta, en Géorgie. L’entreprise n’a pas précisé la cause de la fuite ni la quantité déversée.

Aaron Proctor, porte-parole du Virginia Department of Environmental Quality, a écrit dans un courriel qu’environ 2 500 gallons (9 464 litres) de carburant diesel se sont déversés.

Tout cela était contenu sur place entre le sol et un bassin de rétention des eaux pluviales adjacent, a écrit Proctor. Il n’y a eu aucun signe d’impact sur les eaux de l’État ou la faune au-delà des poissons et des animaux vivant dans le bassin de rétention.

Colonial transporte de l’essence, du diesel, du carburéacteur et du mazout domestique à partir de raffineries situées sur la côte du golfe par des pipelines allant du Texas au New Jersey. Son réseau de pipelines s’étend sur plus de 5 500 miles (8 850 kilomètres), transportant plus de 100 millions de gallons (378 millions de litres) par jour. La ligne impactée transporte environ 885 000 barils de produits par jour de Greensboro, en Caroline du Nord, à Linden, dans le New Jersey, a rapporté le Danville Register & Bee.

En mai 2021, la société a temporairement arrêté ses opérations après une attaque de ransomware.

L’arrêt de l’approvisionnement en carburant pendant près d’une semaine a provoqué des achats de panique et des pénuries dans les stations-service de Washington, DC, à la Floride. La société a révélé qu’elle avait payé une rançon de 4,4 millions de dollars pour récupérer l’accès à ses données et le ministère de la Justice a annoncé plus tard qu’un groupe de travail sur les rançongiciels avait récupéré la majeure partie de la rançon.

——

Brumfield a rapporté de Silver Spring, Maryland.

Sarah Brumfield et Ben Finley, l’Associated Press