Une fuite de capsule spatiale russe probablement causée par une micrométéorite

Krikalev a déclaré que les contrôleurs de vol russes continuaient d’évaluer la situation et de suivre les indicateurs de température sur le Soyouz, mais a souligné qu ‘”il n’y a pas eu d’autres changements dans les paramètres du vaisseau spatial Soyouz et de la station, il n’y a donc aucune menace pour l’équipage”.

“La NASA et Roscosmos continueront de travailler ensemble pour déterminer la prochaine ligne de conduite après l’analyse en cours”, a déclaré la NASA. “Les membres d’équipage à bord de la station spatiale sont en sécurité et n’ont couru aucun danger pendant la fuite.”

Alors que les cosmonautes russes Sergey Prokopyev et Dmitri Petelin étaient sur le point de s’aventurer à l’extérieur de la station lors d’une sortie dans l’espace prévue plus tôt jeudi, des spécialistes au sol ont vu un flux de fluides et de particules sur une vidéo en direct depuis l’espace, ainsi qu’une chute de pression sur les instruments, émanant de la capsule Soyouz. Prokopyev, Petelin et l’astronaute de la NASA Frank Rubio ont utilisé la capsule pour arriver à la Station spatiale internationale en septembre, et elle sert de canot de sauvetage pour l’équipage.