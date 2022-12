Une fuite de capsule spatiale russe probablement causée par une micrométéorite

MOSCOU (AP) – Une fuite de liquide de refroidissement d’une capsule spatiale russe attachée à la Station spatiale internationale a probablement été causée par une frappe de micrométéorites, a déclaré jeudi un responsable spatial russe.

La société spatiale russe Roscosmos et la NASA ont toutes deux déclaré que l’incident n’avait posé aucun danger pour l’équipage de la station. Cependant, la fuite a incité deux cosmonautes russes à interrompre une sortie dans l’espace prévue plus tôt dans la journée.

Sergei Krikalev, un cosmonaute vétéran qui est directeur des programmes de vols spatiaux en équipage à Roscosmos, a déclaré qu’une météorite frappant l’un des radiateurs de la capsule Soyouz MS-22 aurait pu provoquer la fuite du liquide de refroidissement.

Le dysfonctionnement pourrait affecter les performances du système de refroidissement de la capsule et la température dans la section équipement de la capsule, mais ne met pas en danger l’équipage, a déclaré Krikalev dans un communiqué.

Krikalev a déclaré que les contrôleurs de vol russes évaluaient la situation et suivaient les indicateurs de température sur le Soyouz. “Il n’y a eu aucun autre changement dans les paramètres du vaisseau spatial Soyouz et de la station, il n’y a donc aucune menace pour l’équipage”, a-t-il déclaré.

Alors que les cosmonautes russes Sergey Prokopyev et Dmitri Petelin étaient sur le point de s’aventurer à l’extérieur de la station lors d’une sortie dans l’espace prévue jeudi, des spécialistes au sol ont vu un flux de fluides et de particules sur une vidéo en direct depuis l’espace, ainsi qu’une chute de pression sur les instruments, émanant du Soyouz capsule.

Prokopyev, Petelin et l’astronaute de la NASA Frank Rubio ont utilisé la capsule pour arriver à la Station spatiale internationale en septembre, et elle sert de canot de sauvetage pour l’équipage.

Krikalev a déclaré que les opérations futures de la station dépendraient d’une évaluation de l’état de la capsule. “Les décisions concernant le futur programme de vol seront prises sur la base de cette analyse”, a-t-il déclaré.

“La NASA et Roscosmos continueront de travailler ensemble pour déterminer la prochaine ligne de conduite après l’analyse en cours”, a déclaré la NASA. “Les membres d’équipage à bord de la station spatiale sont sains et saufs et n’ont couru aucun danger pendant la fuite.”

Aux côtés de Prokopyev, Petelin et Rubio, quatre autres membres d’équipage sont actuellement dans l’espace : les astronautes de la NASA Nicole Mann et Josh Cassada, Koichi Wakata de l’Agence japonaise d’exploration aérospatiale et Anna Kikina de Roscosmos.

The Associated Press