Une fuite de bande-annonce de niveau secret révèle Keanu Reeves, Arnold Schwarzenegger et d’autres membres de la distribution

Lorsque Prime Video a publié la première bande-annonce de son anthologie animée de jeux vidéo Secret Level, les téléspectateurs aux yeux perçants ont remarqué un personnage qui ressemblait étrangement à Keanu Reeves. Maintenant, grâce à une fuite précoce de la prochaine bande-annonce de Secret Level, Reeves a été confirmé comme l’un des membres de la distribution, et il n’est pas le seul A-lister à prêter sa voix à la série.

Selon MP1erla bande-annonce divulguée prématurément énumérait Arnold Schwarzenegger et son fils, Patrick Schwarzenegger, ainsi que Kevin Hart, Ariana Greenblatt, Emily Swallow, Temuera Morrison, Claudia Doumit, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Gabriel Luna, Merle Dandridge, Ricky Whittle, Michael Beach, et Clive Standen.

Quant à savoir qui jouent ces acteurs et dans quels épisodes ils participeront, c’est moins clair. Le personnage de Reeves semble être dans l’épisode Armored Core. Le reste des possibilités inclut Pac-Man, The Outer Worlds, Mega Man, Dungeons & Dragons, Warhammer 40,000, Unreal Tournament et même un épisode basé sur le Concord de Sony, qui a été retiré du marché quelques semaines seulement après sa sortie.

Le réalisateur de Deadpool, Tim Miller, et Blur Studios ont créé Secret Level, qui est similaire à leur anthologie Netflix Love, Death & Robots. Il y aura 15 épisodes différents de Secret Level lors de sa première sur Prime Video le 10 décembre.