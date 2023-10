Une fuite dans le vestiaire de Chelsea critique la star établie pour « ne pas prendre ses responsabilités » et son manque de leadership : rapport

Le vétéran de Chelsea, Thiago Silva, a été pointé du doigt par une source du vestiaire pour son lent début de saison, suggérant qu’il ne parvient pas à offrir son soutien aux jeunes joueurs de l’équipe.

Thiago Silva a déjà été capitaine de Chelsea, du Paris Saint-Germain, de l’AC Milan et de l’équipe nationale brésilienne et, à 39 ans, est de loin le membre le plus âgé de l’équipe de Chelsea. En fait, le gardien de réserve Marcus Bettinelli est le seul autre joueur âgé de plus de 30 ans dans l’équipe, Raheem Sterling étant le troisième plus âgé de Chelsea à seulement 28 ans.

Cela n’a cependant pas empêché une source de critiquer Silva.

Silva a été critiqué par une source du vestiaire (Crédit image : Getty Images)

Selon L’Athlétismeune source anonyme proche du vestiaire leur a déclaré que Thiago Silva n’avait pas réussi à établir les normes du club de football et à transmettre son expérience à la jeune équipe.

Avant de jouer à Fulham lundi soir, Silva a débuté les six matchs de Chelsea en Premier League cette saison, avec la nouvelle recrue Axel Disasi à ses côtés. La défense a encaissé six buts au cours de cette période, mais la source susmentionnée n’est pas convaincue des capacités de Silva dans une période aussi difficile pour le club.

Mauricio Pochettino a également été critiqué, avec L’Athlétisme soulignant également que « l’instruction tactique limitée » de l’Argentin pour les attaquants des Bleus est la raison perçue de leur mauvaise performance devant le but. Le rapport suggère que Pochettino a encouragé les joueurs à s’exprimer dans le dernier tiers, plutôt que de proposer des plans perceptibles à son équipe.

Pochettino également sous le feu des critiques (Crédit image : Darren Walsh/Chelsea FC via Getty Images)

En effet, Chelsea n’a trouvé le chemin des filets que cinq fois cette saison – dont trois lors d’un même match contre Luton Town – et a vu Nicolas Jackson, en particulier, avoir du mal à marquer.

Le rapport indique également que la source a déclaré : « Personne ne prend vraiment ses responsabilités, dirigeant tout le monde, indiquant clairement que nous sommes tous dans le même bateau. Vous pouvez le voir sur le terrain. »

Malgré les difficultés de Chelsea jusqu’à présent cette saison, Mauricio Pochettino n’est pas déçu des performances de son équipe.

Il a cependant a exhorté à la patience – tout en comparant curieusement ses joueurs à… des citrons.

Pendant ce temps, les Bleus ont été liés à un coup sensationnel pour le gardien en disgrâce d’Arsenal, Aaron Ramsdale..