Une fuite d’acide à St. Catharines envoie 23 personnes à l’hôpital

Au total, 23 personnes transportées à l’hôpital de St. Catharines à la suite d’un incident dangereux sur le lieu de travail mardi ont obtenu leur congé.

Selon Niagara Health, l’incident s’est produit vers 10 h 30 à l’usine automobile THK Rhythm dans la région de Louth Street et Ridley Road.

Le chef des pompiers de St. Catharines, Dave Upper, a déclaré à CTV News Toronto qu’un entrepreneur travaillait et a accidentellement heurté une vanne, ce qui a libéré cinq litres d’acide chlorhydrique.

Upper a déclaré que l’acide s’était transformé en vapeur et que trois personnes se trouvaient à proximité. Ils ont réussi à fermer la vanne, mais ils ont été exposés aux fumées, a-t-il dit.

L’acide chlorhydrique possède un certain nombre d’utilisations, notamment le raffinage du minerai dans la production d’étain et de tantale, la galvanoplastie, le décapage et le nettoyage des produits métalliques, pour n’en nommer que quelques-unes.

Les responsables sur les lieux ont déclaré qu’une vingtaine d’autres personnes avaient été exposées et que des douches de décontamination avaient été utilisées. La plupart d’entre eux ont été transportés à l’hôpital en bus.

Upper a déclaré que l’exposition à l’acide était plus mineure et que les 20 autres personnes avaient été emmenées à l’hôpital par mesure de précaution.

“Le produit chimique provoque généralement des brûlures respiratoires et cutanées si vous êtes fortement exposé”, a-t-il déclaré. “Nous ne pensons pas qu’ils aient eu cette forte saturation.”

Le sergent des opérations EMS. Bryce Brunarski a confirmé que les ambulanciers paramédicaux avaient amené neuf personnes à l’hôpital avec une exposition mineure, tandis que 10 autres personnes asymptomatiques avec une exposition limitée à la fuite se sont rendues à l’hôpital en bus.

À 13 h 30 mardi, Niagara Health a confirmé que le service des urgences de son site de St. Catharines a repris ses activités normales et a commencé à ralentir à la suite de l’incident avec des matières dangereuses.

L’agence de santé a confirmé que tous les patients avaient été évalués et devraient tous sortir à un moment donné aujourd’hui.



– Avec des fichiers de La Presse canadienne