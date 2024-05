Une frontière traverse leurs familles. Maintenant, c’est une ligne de front.

Dans le passé, dit-elle, elle se rendait à Vovchansk tous les week-ends pour acheter des produits moins chers, notamment des saucisses, sur les marchés et rendre visite à des amis.

« Avant, nous vivions tous comme une seule famille. »

Pour de nombreux habitants de Shebekino, c’est la deuxième fois en un an qu’ils sont confrontés à des bombardements réguliers. Fin mai dernier, la ville et sa population d’avant-guerre, qui comptait 40 000 habitants, ont été bombardées d’artillerie pendant des semaines, et lorsqu’elle a été évacuée début juin, de nombreuses maisons et complexes d’appartements avaient été gravement endommagés.

Une grande partie des dégâts a été réparée et une partie importante de la population est rentrée chez elle. Beaucoup sont déterminés à rester cette fois-ci, notamment parce que la ville la plus proche, Belgorod, est devenue de plus en plus dangereuse.

Récemment, un dimanche, les paroissiens de l’église orthodoxe Saint-Nicolas Ratnoy de Shebekino, à plusieurs kilomètres de la frontière, ont partagé du gâteau et du café alors que des explosions craquaient au loin.