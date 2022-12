Une friteuse à air peut-elle vous faire économiser de l’argent ? Oui – et ces conseils vous aideront

Qui? est la dernière organisation à proposer des friteuses à air. Dans une étude publiée cette semaine, il a été déterminé qu’une friteuse à air est l’un des moyens de cuisson les moins chers et les plus polyvalents.

L’équipe de recherche de l’organisation de protection des consommateurs a testé plusieurs appareils de cuisson, dont un four électrique conventionnel, une friteuse à air chaud, une cocotte-minute, une mijoteuse, une plaque à induction et un four halogène. Ils ont effectué une série de tâches culinaires pour déterminer laquelle était la moins chère à exécuter et laquelle faisait la meilleure nourriture.

Dans chaque test, l’utilisation d’une friteuse à convection coûte beaucoup moins cher que l’utilisation d’un four électrique : du tiers à la moitié (33 % à 46 %) du coût de fonctionnement. De plus, il cuit les aliments plus rapidement et avec de meilleurs résultats. Gardez à l’esprit que si vous avez un four à gaz, il coûtera moins cher à utiliser qu’un four électrique, mais il est encore loin d’être aussi économique que d’utiliser une friteuse à air.

Vous pouvez voir tous les résultats sur l’onglet Lequel ? placer. C’est une organisation britannique, donc les résultats sont en livres et en pence, mais les ratios seront similaires où que vous soyez dans le monde.

Mais même si vous sommes en utilisant votre friteuse à air, vous ne l’utilisez peut-être pas aussi bien que vous le pouvez. Pour tirer le meilleur parti de son potentiel d’économie d’argent, suivez ces conseils.

Ce n’est pas seulement pour le beige – utilisez-le pour la cuisson

Lorsque les gens pensent à une friteuse à air, ils ont tendance à penser à des aliments beiges comme des nuggets et des frites de poulet surgelés. Mais vous pouvez l’utiliser pour bien plus que cela : c’est un mini four à convection et peut faire tout ce qu’un four peut faire. Si vous préparez un gâteau, vous allumerez probablement le four par habitude. Mais vous chaufferez un assez grand espace juste pour cuisiner un assez petit article, gaspillant de l’électricité et de l’argent.

Tout ce dont vous avez besoin est un moule à pâtisserie qui rentre dans votre friteuse à air. Si vous n’en avez pas, cela vaut la peine d’investir. Dans la plupart des cas, cela signifie faire cuire des gâteaux ronds plutôt qu’en forme de pain. Vous devrez également ajuster le temps de cuisson, et cela peut prendre quelques essais pour bien faire les choses.

Mais les économies peuvent être importantes. Qui? a constaté qu’un gâteau cuit dans une friteuse à air ne prenait que 33 minutes et coûtait 8 pence en électricité, contre 56 minutes et 24 pence dans un four électrique encastrable. Il s’est également avéré encore meilleur que le gâteau traditionnel.

J roubleshoot avec des cure-dents, du pain et de l’eau

Les friteuses à air cuisent rapidement en fouettant de l’air chaud autour des aliments. C’est une méthode efficace, mais elle peut créer des problèmes que vous n’avez pas l’habitude de résoudre. Ne vous découragez pas : il existe des hacks que vous pouvez utiliser.

La friteuse à air fume : si vous faites cuire des aliments gras comme du bacon dans votre friteuse à air, vous constaterez peut-être que l’huile s’accumule au fond et commence à brûler pendant la cuisson. Mais il existe des solutions faciles. Vous pouvez mettre une tranche de pain sous le panier pour absorber l’huile, ou ajouter une cuillère à soupe ou deux d’eau au fond du tiroir pour empêcher l’huile de brûler.

Votre nourriture est soufflée: un sandwich grillé à la friteuse à air est une chose étonnamment bonne, mais il y a un problème. Mettez un sandwich dans une friteuse à air et lorsque vous ouvrirez le tiroir, vous aurez l’impression qu’il a été frappé par une tornade. Il y a peu de chance que tout soit encore en place. Mais si vous le fixez avec quelques cure-dents, vous obtiendrez un toast croustillant sans problème.

Ne pas caser, secouer

Une friteuse à air fonctionne en faisant circuler de l’air chaud autour des aliments. Cela signifie que pour de meilleurs résultats, vous devez vous assurer qu’il y a suffisamment d’espace entre les éléments que vous cuisinez. Cela vous aidera également à vous donner les résultats croustillants pour lesquels une friteuse à air est connue.

Si vous surchargez le panier, vous constaterez que les aliments ne seront pas correctement cuits et qu’ils auront des plaques détrempées. En fin de compte, cela signifie une cuisson plus longue, ce qui gaspillera de l’énergie et de l’argent.

Cela ne signifie pas que vous devez séparer complètement les aliments. En fait, l’une des meilleures choses à cuisiner dans une friteuse à air est les gnocchis : ils seront moelleux, croustillants et délicieux. Mais vous pouvez en faire cuire tout un tas : il vous suffit de suspendre la cuisson une ou deux fois et de secouer le panier pour vous assurer qu’il a été uniformément exposé à l’air chaud.

De la même manière, si vous cuisinez du poisson ou de la viande, mettez le programme en pause à mi-parcours pour retourner vos aliments. Ainsi, vous n’aurez jamais à ajouter quelques minutes supplémentaires au temps de cuisson.

De nombreuses friteuses à air émettent un bip pendant 50 à 60 % du programme pour vous rappeler de secouer le panier ou de retourner vos aliments, mais si ce n’est pas le cas, réglez une alarme.

N’oubliez pas de nettoyer cet élément caché

Nous sommes tous coupables de ne pas avoir nettoyé l’intérieur du four. C’est fastidieux, difficile d’accès et facile à remettre.

Mais il n’y a aucune excuse avec une friteuse à air. Dans la plupart des cas, le panier et le tiroir peuvent être mis au lave-vaisselle. Vous pouvez savoir dans le manuel de votre appareil si vous pouvez le faire avec le vôtre. Si vous ne trouvez pas votre manuel, recherchez simplement la marque et le modèle en ligne.

S’il ne peut pas aller au lave-vaisselle, les surfaces antiadhésives du panier et du tiroir facilitent le lavage à la main. Vous pouvez même le recouvrir de papier d’aluminium ou d’une plaque à pâtisserie pour faciliter le nettoyage.

Mais il y a une autre partie de la friteuse à air qui nécessite un entretien régulier. Si vous retirez le tiroir de la friteuse à air, vous verrez un serpentin chauffant au-dessus.

Si cela est éclaboussé par des aliments brûlés, cela affectera non seulement le goût et l’odeur du prochain repas que vous préparerez, mais affectera également les performances de cuisson de l’appareil. Une fois refroidi, brossez le serpentin avec une brosse douce ou une éponge à vaisselle. N’utilisez pas de savon ou ne le mouillez pas beaucoup. Si vous avez une friteuse à air plus petite, vous pouvez la retourner pour faciliter ce travail.

Une friteuse à air consomme entre un tiers et la moitié de l’électricité d’un four. Mais cela signifie que si vous l’utilisez deux ou trois fois pour cuisiner des parties distinctes d’un repas – par exemple, si vous l’utilisez pour faire du poulet, des légumes rôtis et des pommes de terre en robe – vous effacerez les économies que vous réalisez.

Ainsi, si vous avez plusieurs plats à cuisiner en même temps, il est plus économique de les faire tous ensemble au four. Vous ne payez qu’une seule fois pour le temps de cuisson et si votre four est plein, cela en vaut probablement la peine. Si vous utilisez plusieurs appareils, vous paierez plusieurs fois.

Mais si vous ne faites que deux plats, l’option la moins chère pourrait bien être d’utiliser deux appareils de cuisson à faible coût à la fois, comme votre micro-ondes et votre friteuse à air. Lequel ? L’équipe a découvert que la cuisson d’une pomme de terre enrobée au micro-ondes coûtait 5p, plutôt que 13p dans une friteuse à air ou 37p au four. Pourtant, vous manquez une peau croustillante.

Vous pouvez en savoir plus sur le coût de fonctionnement de vos appareils ou, si vous envisagez d’acheter une friteuse à air, consultez notre tour d’horizon des meilleures friteuses à air que nous avons testées pour voir nos recommandations.