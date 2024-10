Une fresque murale peinte sur 1 500 briques apparaît à Gloucester

« Il y a déjà une brique pour rouler du fromage, alors quelqu’un a fait une image de Coopers Hill et d’un tailleur de Gloucester. »

« Chaque brique est d’abord peinte d’une couleur de fond vive, puis nous invitons les gens de tout âge à venir peindre des mots, des images ou quelque chose d’abstrait pour se représenter eux-mêmes et représenter la culture de cette grande ville », a déclaré M. Petley. BBC Gloucestershire .

Des œuvres d’art ont été créées dans des quartiers délabrés de villes du Royaume-Uni, notamment Plymouth, Newport et Macclesfield. où 8 000 carreaux ont été peints dans un passage souterrain et un dans un petit village de Bulgarie.

« Chaque projet permet à la communauté locale d’apporter quelque chose d’inspirant et de beau à son environnement », a-t-elle déclaré.

Les travaux de peinture du projet Gloucester Brick ont ​​commencé le 18 septembre.

M. Petley a déclaré : « Lorsque les gens viennent, ils nous demandent souvent ce que nous faisons et lorsque nous leur expliquons que chaque brique est peinte par une personne différente et que nous disons : « Voulez-vous participer ? », ils répondent souvent : « oh, Je ne peux pas peindre’. »

« Ensuite, notre travail consiste essentiellement à leur mettre un pinceau dans les mains et à leur donner suffisamment de confiance pour commencer à peindre. »