Une fresque murale de Floride représentant un journaliste assassiné est dégradée par des graffitis anti-LGBT+

Une fresque murale de Floride représentant la journaliste nord-irlandaise Lyra McKee a été dégradée par une croix gammée et des graffitis anti-LGBTQ+.

La fresque murale était dédiée à McKee, écrivain et activiste, après sa visite à Orlando en 2017 pour commémorer le premier anniversaire de la fusillade dans la discothèque gay Pulse, qui a tué 49 personnes et en a blessé des dizaines d’autres. McKee a été mortellement abattu en 2019 en Irlande du Nord.

La représentante de l’État de Floride, Anna Vishkaee Eskamani, a qualifié cet acte de «Absolument dégoûtant« , ajoutant: » Nous ferons tout notre possible pour identifier qui a fait cela et le tenir pour responsable.

Les photos qu’elle a publiées de la dégradation montrent des graffitis qui disent : « Protégez les vies, sauvez les yeux des enfants des mensonges trans » et « Gay is not ok », ainsi que d’autres écrits offensants à côté de croix gammées.

La fresque est située au Zebra Youth centre d’Orlando, une organisation qui fournit des services à ceux qui s’identifient comme LGBTQ+. La peinture murale montre un portrait peint de McKee devant un cœur arc-en-ciel. Il y a aussi une citation de l’une d’elle essais, qui dit : « Continue de t’accrocher, gamin. Ça en vaut la peine. Je t’aime. »

La directrice exécutive de Zebra Youth, Heather Wilkie, a déclaré nouvelles de la BBC que « en raison du climat politique en Floride, ce n’était pas surprenant, je dirais, mais c’était certainement très effrayant ». Elle a déclaré au média : « Nous avions l’impression que notre sécurité était menacée. »

Mme Wilkie faisait apparemment référence à la législation anti-LGBTQ+ qui a été adoptée cette année dans l’État, notamment la loi dite « Ne dites pas gay » et un interdiction des soins affirmant le genre.

« Nous avons eu de la chance chez Zebra – nos peintures murales n’ont pas été dégradées jusqu’à présent – ​​mais nous avons des organisations partenaires qui ont eu des problèmes similaires avec leurs peintures murales et leurs propriétés », a poursuivi Mme Wilkie.

Mme Wilkie a déclaré au BBC que la police « identifie en fait cela comme un crime de haine en raison de la nature du langage peint et de certains symboles ».

« Ils ont très bien essayé d’obtenir les images des caméras de sécurité dans toute la zone sous tous les angles pour essayer d’identifier de qui il s’agissait », a ajouté Mme Wilkie.

Un porte-parole du département de police d’Orlando a déclaré L’indépendant qu’ils n’ont actuellement aucun suspect ; le porte-parole a également déclaré que la police ne pouvait pas confirmer que l’incident faisait l’objet d’une enquête en tant que crime de haine.

NR Hines, stratège en politique de justice pénale à l’ACLU de Floride, a condamné cet acte, déclarant L’indépendant dans un communiqué : « Nous attendons une condamnation vigoureuse de cet acte dégoûtant de sectarisme de la part des responsables locaux et étatiques – et une réponse vigoureuse à ce crime haineux de la part des responsables de l’application des lois. »

Ils ont poursuivi : « Dans la foulée de l’anniversaire du massacre de Pulse – associé aux nombreuses politiques haineuses anti-LGBTQ+ que la législature de Floride a adoptées et que le gouverneur Ron DeSantis a promulguée – les fanatiques ont clairement été enhardis. La dégradation de cette fresque murale à Orlando ne fait qu’amplifier la peur réelle que ressentent déjà les résidents LGBTQ+.

Le stratège politique a ajouté : « Les discours haineux et les politiques discriminatoires ont favorisé un climat dans lequel les citoyens LGBTQ+ fréquentant une boîte de nuit, les Juifs fréquentant une synagogue et les Noirs et Marrons faisant leurs courses dans leur quartier sont devenus des cibles de haine et de violence. »