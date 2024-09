Une fresque en hommage aux scientifiques a été accrochée dans le hall d’entrée de Pfizer à New York pendant 60 ans. Elle est désormais à vendre

NEW YORK — Une fresque rendant hommage à des figures anciennes et modernes de la médecine, accrochée dans le hall du siège social original de Pfizer à New York depuis plus de 60 ans, pourrait bientôt se retrouver en morceaux si les défenseurs de l’environnement ne parviennent pas à lui trouver un nouveau foyer dans les prochaines semaines.

« Medical Research Through the Ages », une immense mosaïque de métal et de carrelage représentant des scientifiques et du matériel de laboratoire, est visible à travers le haut hall vitré du bureau du géant pharmaceutique situé au centre de Manhattan depuis les années 1960.

Mais le bâtiment est en train d’être vidé et transformé en appartements résidentiels, et les nouveaux propriétaires ont donné à la peinture murale une date de déménagement dès le 10 septembre.

Les conservateurs d’art et les filles de l’artiste décédé se démènent désormais pour trouver un mécène capable de couvrir les dizaines de milliers de dollars qu’elles estiment nécessaires pour le déplacer et le remonter, ainsi qu’une institution capable de l’exposer.

« J’aimerais idéalement la voir s’inscrire dans un futur éducatif, que ce soit sur le campus d’un hôpital, dans le cadre d’une école ou d’un collège. Ou dans le cadre d’un programme d’art public plus vaste destiné aux citoyens de la ville de New York », a déclaré l’historien de l’art et urbaniste Andrew Cronson, l’un des promoteurs de la nouvelle installation de l’œuvre.

Cette fresque de 12 mètres de large et 5,5 mètres de haut (40 pieds) réalisée par l’artiste américano-grec Nikos Bel-Jon était la pièce maîtresse du siège mondial de Pfizer lorsque le bâtiment a ouvert ses portes à quelques pâtés de maisons de Grand Central Terminal en 1961, à une époque où les bâtiments tape-à-l’œil et les grands projets artistiques d’entreprise étaient un symbole de réussite commerciale. L’artiste est décédé en 1966, laissant derrière lui des dizaines d’œuvres de grande taille en métal brossé commandées par des entreprises et des institutions privées, dont beaucoup ont aujourd’hui été perdues ou détruites.

Ces dernières années, Pfizer a vendu le bâtiment et a déménagé son siège social l’année dernière dans un espace de bureaux partagé dans un bâtiment plus récent. L’entreprise a déclaré dans un communiqué envoyé par courriel qu’elle avait décidé que l’argent nécessaire pour déconstruire, déplacer et réinstaller la fresque ailleurs serait mieux dépensé pour des « priorités liées aux patients ».

Le promoteur qui transforme maintenant le bâtiment en appartements, Metro Loft, ne veut pas non plus conserver l’œuvre d’art, bien qu’il ait travaillé avec ceux qui tentent de sauver l’œuvre en l’aidant, par exemple, à laisser entrer des évaluateurs d’art. L’entreprise a refusé de commenter davantage, mais Jack Berman, son directeur des opérations, a confirmé dans un e-mail qu’elle devait retirer la peinture murale.

La plus jeune fille de Bel-Jon, Rhea Bel-Jon Calkins, a déclaré que des universités souhaitaient accueillir la pièce, ainsi qu’une organisation culturelle grecque qui pourrait aider à lever des fonds pour le déménagement. Mais le retrait à lui seul pourrait coûter entre 20 000 et 50 000 dollars, selon les estimations citées par Cronson.

Si la peinture ne trouve pas immédiatement preneur, elle ne finira pas dans une décharge, a déclaré Bel-Jon Calkins. Mais elle devra être démantelée en morceaux – neuf sections métalliques et huit sections en mosaïque – et déplacée dans un entrepôt, probablement chez certains membres de sa famille.

Le temps passe. Les ouvriers qui ont vidé le bâtiment ont enlevé les moquettes arrachées, les chaises de bureau ternes et les tas de bois de récupération, qu’ils ont ensuite chargés dans des camions poubelles.

Depuis quelques décennies, le métal de l’œuvre d’art (des panneaux en étain et en aluminium brossé en forme de béchers, d’entonnoirs et de fioles de laboratoire, entourés de symboles, d’alchimistes et de scientifiques) est d’un gris terne et blanc. Mais Bel-Jon Calkins se souvient de son système d’éclairage multicolore d’origine.

« Au fur et à mesure que vous vous déplaciez, la couleur se déplaçait avec vous et changeait. Il y avait donc une dynamique constante dans la fresque que personne n’a jamais vraiment réussi à obtenir », a-t-elle déclaré.

Richard McCoy, directeur de l’association à but non lucratif Landmark Columbus Foundation, qui s’occupe des bâtiments et des paysages locaux, a déclaré que l’œuvre pourrait manquer de valeur commerciale, décrivant Bel-Jon comme « extraordinaire, mais pas très connue ».

« Mais ensuite, on se rend compte, 20 ou 30 ans plus tard, à quel point c’était formidable », a-t-il dit, ajoutant qu’il pourrait mériter d’être préservé pour sa valeur historique.

Bel-Jon Calkins suit les 42 peintures murales en métal à grande échelle de son père dans une feuille de calcul et sur le site de l’artisteElle a déclaré que l’existence d’une douzaine seulement d’entre eux a été confirmée.

Une mosaïque métallique de 3,6 mètres de haut représentant des saints, commandée par une église grecque orthodoxe de San Francisco, a été détruite lors du tremblement de terre de Loma Prieta en 1989. General Motors a commandé une fresque métallique en forme d’enjoliveur plus grande qu’une voiture pour un salon professionnel, mais elle a confirmé qu’elle avait ensuite été fondue en ferraille.

« Ce sont les entreprises qui les ont perdus », a-t-elle déclaré au cours d’une conversation téléphonique depuis son domicile de San Miguel de Allende, au Mexique. « Elles les valorisaient suffisamment pour les commander, mais pas assez pour les préserver. »