Une frénésie SPAC cette année pourrait conduire à des transactions plus risquées. Voici pourquoi

Au début de 2021, les SPAC, ou sociétés d’acquisition à vocation spéciale, ont levé des sommes record pour introduire des entreprises privées en bourse.

La frénésie et la récente chute des actions SPAC pourraient conduire à des transactions plus risquées dans les mois et les années à venir, ce qui signifie que ceux qui cherchent à investir dans une SPAC voudront peut-être procéder avec prudence, selon les observateurs.

Jusqu’à présent cette année, 330 SPAC ont levé près de 105 milliards de dollars, selon SPAC Research. C’est un bond par rapport aux années précédentes – en 2020, 248 SPAC ont levé plus de 83 milliards de dollars et en 2019, 59 SPACS ont levé plus de 13 milliards de dollars.

« Comme dans toute autre introduction en bourse, il y a de bonnes et de mauvaises entreprises, et pour les SPAC, il s’agit en grande partie du sponsor », a déclaré Peter Cecchini, directeur de la recherche chez Axonic, conseiller en investissement basé à New York, lors d’un entretien mardi avec CNBC’s » Cloche de fermeture. »

Après la création d’une SPAC et la collecte de fonds pour l’investissement, la société de chèques en blanc dispose généralement de deux ans pour s’identifier et fusionner avec une entreprise et la rendre publique.

Si la SPAC ne parvient pas à réaliser une telle fusion, l’argent est restitué aux investisseurs initiaux et l’entité qui a créé la société de chèques en blanc perd tout capital, qui peut atteindre des millions de dollars, qu’elle a investi dans le processus. C’est l’une des raisons pour lesquelles les SAVS subissent des pressions pour s’identifier et fusionner rapidement avec une startup.

Pression supplémentaire pour fusionner

Récemment, les performances des SPAC ont faibli sur le marché, exerçant une pression supplémentaire sur les sociétés de chèques en blanc qui tentent de séduire les startups qui se méfient du processus d’introduction en bourse.

L’indice CNBC SPAC 50, qui suit les 50 plus grandes transactions de chèques en blanc pré-fusion basées aux États-Unis par capitalisation boursière, a chuté de près de 4% depuis le début de l’année, effaçant tous les gains de 2021. Les SPAC post-fusion ne se portent pas beaucoup mieux – l’indice CNBC SPAC Post Deal, qui comprend les plus grands SPAC qui sont arrivés sur le marché et ont annoncé un objectif, a chuté de près de 14% jusqu’à la clôture de mardi.

Néanmoins, étant donné que les entreprises qui créent des sociétés de chèques en blanc peuvent perdre des millions si un accord n’est pas conclu, il est peu probable que les fusions ralentissent considérablement. Au lieu de cela, cela peut signifier plus de place pour les négociations et un risque potentiel dans les années à venir lorsque la flambée des SPAC a créé une ruée pour respecter leurs échéances de fusion.