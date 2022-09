Une frénésie de coups de couteau au Canada suspecte “probablement” à Regina, en Saskatchewan, alors que la police décrit une chasse à l’homme “implacable”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Les deux suspects “armés et dangereux” recherchés à la suite d’une attaque au couteau au Canada qui a fait 10 morts sont toujours en liberté lundi malgré “des efforts incessants toute la nuit” pour les retrouver, selon la police.

Damien Sanderson, 31 ans, et Myles Sanderson, 30 ans, sont également soupçonnés d’avoir blessé 15 personnes dans la série d’attaques au couteau en Saskatchewan qui a conduit la nation crie de James Smith à déclarer l’état d’urgence et a secoué les habitants du village voisin de Weldon.

“Malheureusement, les deux hommes sont toujours en liberté. Ceci, malgré les efforts continus et incessants de la GRC et du service de police de Regina pour localiser ces deux individus. Ils n’ont pas encore été localisés”, a déclaré lundi le chef de la police de Regina, Evan Bray.

Hier soir, Bray a déclaré “nous pensons toujours que ces suspects se trouvent probablement dans la ville de Regina et, à ce titre, nous avons beaucoup de ressources qui y sont consacrées”, sans donner plus de détails.

“Nous n’arrêterons pas cette enquête tant que nous n’aurons pas ces deux-là en sécurité”, a promis Bray ce matin dans une vidéo publiée sur Twitter. “Nous sommes convaincus que quelqu’un sait où se trouvent ces deux-là et possède des informations qui seraient utiles à la police et je vous exhorte à contacter votre service de police local pour nous le faire savoir.”

Rhonda Blackmore, commandante de la Gendarmerie royale du Canada de la Saskatchewan, a déclaré dans un communiqué que les deux hommes sont considérés comme “armés et dangereux” et que quiconque les repère devrait “quitter immédiatement la zone et appeler le 911”.

“A ce stade de notre enquête, nous pensons que certaines des victimes ont été ciblées par les suspects et d’autres ont été attaquées au hasard”, a-t-elle ajouté, notant que la police travaillait sur les scènes de “13 lieux dans les communautés des Cris de James Smith Nation et Weldon en Saskatchewan.

Elle n’a pas pu fournir de motif, mais le chef de la Fédération des nations autochtones souveraines a fait une déclaration suggérant que les coups de couteau pourraient être liés à la drogue.

« C’est la destruction à laquelle nous sommes confrontés lorsque des drogues illégales nocives envahissent nos communautés, et nous demandons à toutes les autorités de suivre les directives des chefs et des conseils et de leurs membres pour créer des communautés plus sûres et plus saines pour notre peuple », a déclaré le chef Bobby Cameron de la Fédération des Nations autochtones souveraines.

Le chef de Chakastaypasin, Calvin Sanderson – qui n’est apparemment pas lié aux suspects, selon l’Associated Press – a déclaré que tout le monde avait été affecté par les événements tragiques.

“C’étaient nos parents, nos amis”, a déclaré Sanderson à propos des victimes. “C’est assez horrible.”

L’attaque fait partie des massacres les plus meurtriers de l’histoire du Canada. Le déchaînement d’armes à feu le plus meurtrier de l’histoire du pays s’est produit en 2020, lorsqu’un homme déguisé en policier a tiré sur des gens dans leurs maisons et a mis le feu à travers la province de la Nouvelle-Écosse, tuant 22 personnes. Un homme a utilisé une camionnette pour tuer 10 piétons à Toronto en 2019.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.